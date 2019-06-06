"Одни кости!" Поклонники умоляют Полину Гагарину перестать худеть

СМИ в свое время сообщали о том, как после рождения сына Андрея в 2007 году Гагарина приняла решение похудеть и сбросила более 40 килограммов. В конце апреля 2017 года она во второй раз стала мамой - в браке с Дмитрием Исхаковым певица родила дочь Мию.