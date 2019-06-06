"Одни кости!" Поклонники умоляют Полину Гагарину перестать худеть
Известная российская певица и композитор Полина Гагарина не скрывает, что усердно работает над своей фигурой. Обычно поклонники восхищаются ее подтянутым телом, но увидев один из последних снимков своей любимицы в соцсетях, не на шутку забеспокоились.
СМИ в свое время сообщали о том, как после рождения сына Андрея в 2007 году Гагарина приняла решение похудеть и сбросила более 40 килограммов. В конце апреля 2017 года она во второй раз стала мамой - в браке с Дмитрием Исхаковым певица родила дочь Мию.
Полина снова приступила к активным тренировкам, однако, по мнению многих пользователей Сети, "перешла черту" и выглядит уже ненормально худой.
На днях 32-летняя исполнительница выложила в Instagram снимок, на котором предстала в маленьком полосатом топе, позволившем рассмотреть ее пресс, и коротких фиолетовых шортах, подчеркнувших загорелые ноги.
Казалось бы, фанаты должны были восхититься позитивным кадром, на котором счастливая Гагарина играет в бадминтон. Однако все обратили внимание на ее худобу.
"Одни кости!", "У вас уже ребра торчат", "Ты сама уже как ракетка", "Худоба Полины перешла черту", "Вы что, блокаду пережили?", "Полина, это уже слишком. Нужно немного поправиться",
- забили тревогу обеспокоенные фанаты певицы.