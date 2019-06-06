Левитс: Домбровскис является очень квалифицированным кандидатом на пост еврокомиссара

Левитс добавил, что знает Домбровскиса давно, ведь он в качестве судьи Суда ЕС регулярно встречался с еврокомиссаром Домбровскисом. Он добавил, что Латвия может гордиться Домбровскисом, который имеет большой авторитет в ЕК.

Домбровскис заявил, что примет решение о дальнейших действиях - принятии мандата депутата ЕП или продолжении работы в должности комиссара - после того, как премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сообщит о том, кого Латвия будет выдвигать на должность еврокомиссара.

Домбровскис рассказал, что сейчас у него запланированы рабочие встречи с партиями коалиции, которые хотят обсудить с ним актуальные вопросы. Домбровскис планирует проинформировать партии о проделанной в ЕК работе и том, что эта работа принесет Латвии, а также обсудить направления работы в дальнейшем.

Отвечая на вопрос о том, портфель какой отрасли он хотел бы получить для дальнейшей работы, Домбровскис сказал, что в ходе разговоров с Кариньшем они пришли к соглашению, что Латвии нужен портфель комиссара по экономике и финансам. "Пока трудно рассуждать о новом распределении портфелей, потому что решение об этом будет принимать новый президент ЕК", - подчеркнул Домбровскис.