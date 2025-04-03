Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении новых пошлин на импорт из зарубежных стран, включая важнейших торговых партнеров США, что вызвало резкую реакцию со стороны этих стран, сообщает AFP.
В четверг Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин США на свой экспорт, и пообещал принять контрмеры для защиты своих прав и интересов.
В среду Трамп ввел особенно жесткие пошлины в размере 34% для Китая, одного из своих крупнейших торговых партнеров, в дополнение к базовому тарифу в размере 10%, введенному для всех стран.
Это дополнило 20-процентные пошлины, введенные в прошлом месяце.
Министерство торговли Китая заявило, что пошлины не соответствуют правилам международной торговли, и призвало Вашингтон немедленно отменить их, поскольку они угрожают развитию мировой экономики.
Тем временем Евросоюз (ЕС) подвергся 20-процентным пошлинам, и ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, а также автомобилей и автозапчастей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила в четверг, что эти пошлины наносят значительный удар по мировой экономике.
"Кажется, в этом хаосе нет порядка. Нет четкого пути сквозь сложность и хаос, которые создаются, поскольку затронуты все торговые партнеры США", - сказала фон дер Ляйен.
Она указала, что Брюссель готовит дальнейшие контрмеры, но подчеркнула, что еще не поздно решить проблемы путем переговоров.
Ассоциация немецких автопроизводителей заявила, что от введения пошлин проиграют все, и призвала ЕС действовать с необходимой силой, продолжая при этом выражать готовность к переговорам.
Представители немецкой химической промышленности, в свою очередь, призвали ЕС сохранять спокойствие, поскольку эскалация приведет лишь к более серьезным последствиям.
Министр торговли Японии Ёдзи Муто выразил сожаление в связи с введением 24-процентной пошлины на японский экспорт в США, призвав Соединенные Штаты не предпринимать подобного шага. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил журналистам, что пошлины могут нарушить правила Всемирной торговой организации и торговое соглашение двух стран.
Аджай Сахаи, исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций, заявил, что пошлины негативно скажутся на спросе страны на экспорт. "Тарифы, введенные против Индии, высоки и превышают ожидания", - сказал он.
Однако Сахаи подчеркнул, что в отношении Китая и Вьетнама были введены более высокие пошлины, что открывает Индии возможности для увеличения доли рынка.
Между тем Великобритания сохранит спокойствие и будет полна решимости достичь торгового соглашения с США, которое могло бы помочь компенсировать 10-процентный тариф, введенный на британский экспорт, заявил британский министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс.
Однако он добавил, что "в нашем распоряжении имеются различные инструменты, и мы без колебаний воспользуемся ими".
Представители президента Франции Эммануэля Макрона объявили, что президент встретится с представителями отраслей, затронутых пошлинами.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала новые пошлины США на импорт из ЕС и призвала к соглашению, предупредив, что торговая война ослабит Запад.
"Введение США пошлин на товары ЕС - это действие, которое я считаю неправильным и неуместным ни для одной из сторон", - заявила она.
Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что пошлины "в корне изменят мировую торговую систему".
"Мы ответим на эти пошлины контрмерами. Мы защитим наших работников", - сказал Карни.
Конгресс Бразилии одобрил законопроект, позволяющий исполнительной власти реагировать на 10-процентный таможенный тариф, введенный Соединенными Штатами на импорт бразильских товаров.
После введения 25-процентной пошлины на товары Южной Кореи исполняющий обязанности президента страны Хан Дуксу заявил, что "глобальная тарифная война стала реальностью".
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что новые пошлины не являются "действиями друга" и нанесут ущерб отношениям между двумя союзниками.
Трамп ввел пошлину в размере 31% для Швейцарии, а президент страны Карин Келлер-Зуттер заявила, что правительство быстро примет решение о дальнейших действиях.
Правительство Тайваня, в свою очередь, заявило, что введенный против страны 32-процентный тариф является крайне необоснованным и что оно начнет серьезные переговоры с Вашингтоном.
Уже сообщалось, что Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из зарубежных стран, включая высокие пошлины для важных торговых партнеров США - Китая и ЕС.
Трамп объявил, что 10-процентный тариф вступит в силу 5 апреля, а более высокие тарифы - 9 апреля.
Президент США объявил, что тариф в размере 49% будет введен на товары из Камбоджи, 47% - из Мадагаскара, 48% - из Лаоса, 46% - из Вьетнама, 44% - из Мьянмы, 37% - из Бангладеш и Сербии, 36% - из Таиланда, 34% - из Китая, 32% - из Индонезии и Тайваня, 31% - из Швейцарии, 30% - из ЮАР, 29% - из Пакистана, 28% - из Туниса, 27% - из Казахстана, 26% - из Индии, 25% - из Южной Кореи, 24% - из Японии и Малайзии, 21% - из Кот-д'Ивуара, 20% - из ЕС и Иордании, 18% - из Никарагуа, 17% - из Филиппин и Израиля и 15% - из Норвегии.
Для других стран, включая Великобританию, будет установлена базовая ставка в размере 10%.
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