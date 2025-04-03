Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала новые пошлины США на импорт из ЕС и призвала к соглашению, предупредив, что торговая война ослабит Запад.

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"Введение США пошлин на товары ЕС - это действие, которое я считаю неправильным и неуместным ни для одной из сторон", - заявила она.

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что пошлины "в корне изменят мировую торговую систему".

"Мы ответим на эти пошлины контрмерами. Мы защитим наших работников", - сказал Карни.

Конгресс Бразилии одобрил законопроект, позволяющий исполнительной власти реагировать на 10-процентный таможенный тариф, введенный Соединенными Штатами на импорт бразильских товаров.

После введения 25-процентной пошлины на товары Южной Кореи исполняющий обязанности президента страны Хан Дуксу заявил, что "глобальная тарифная война стала реальностью".

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что новые пошлины не являются "действиями друга" и нанесут ущерб отношениям между двумя союзниками.

Трамп ввел пошлину в размере 31% для Швейцарии, а президент страны Карин Келлер-Зуттер заявила, что правительство быстро примет решение о дальнейших действиях.

Правительство Тайваня, в свою очередь, заявило, что введенный против страны 32-процентный тариф является крайне необоснованным и что оно начнет серьезные переговоры с Вашингтоном.

Уже сообщалось, что Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из зарубежных стран, включая высокие пошлины для важных торговых партнеров США - Китая и ЕС.

Трамп объявил, что 10-процентный тариф вступит в силу 5 апреля, а более высокие тарифы - 9 апреля.

Президент США объявил, что тариф в размере 49% будет введен на товары из Камбоджи, 47% - из Мадагаскара, 48% - из Лаоса, 46% - из Вьетнама, 44% - из Мьянмы, 37% - из Бангладеш и Сербии, 36% - из Таиланда, 34% - из Китая, 32% - из Индонезии и Тайваня, 31% - из Швейцарии, 30% - из ЮАР, 29% - из Пакистана, 28% - из Туниса, 27% - из Казахстана, 26% - из Индии, 25% - из Южной Кореи, 24% - из Японии и Малайзии, 21% - из Кот-д'Ивуара, 20% - из ЕС и Иордании, 18% - из Никарагуа, 17% - из Филиппин и Израиля и 15% - из Норвегии.

Для других стран, включая Великобританию, будет установлена ​​базовая ставка в размере 10%.