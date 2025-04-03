Премьер-министр Италии назвала новые торговые пошлины Трампа ошибочным шагом

Мелони заявила в своем сообщении в Facebook, что ее правительство будет стремиться к соглашению с США, чтобы предотвратить эскалацию напряженности, которая может ослабить Запад по сравнению с мировыми конкурентами.

Она также заявила, что Италия будет координировать действия со своими партнерами в Европе для защиты своих экономических интересов.

Трамп в среду объявил о новых тарифах на импорт из зарубежных стран, включая пошлину в размере 34% на товары из Китая, 32% на товары из Тайваня, 26% на товары из Индии, 25% на товары из Южной Кореи, 24% на товары из Японии и 20% на товары из Европейского союза (ЕС).

Трамп заявил, что на другие страны, включая Великобританию, будет распространяться "базовый" тариф в размере 10%. Он также сообщил, что тариф в размере 10% вступит в силу 5 апреля, а более высокие тарифы - 9 апреля.

Мелони, которая ранее предупреждала о возможной торговой войне, считается важным союзником Трампа в Европе. В прошлом она уже выступала посредником между Вашингтоном и Брюсселем.