Представитель диктатора Путина прибыл в Вашингтон

Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, который посещает Вашингтон с начала полномасштабной войны России против Украины.

В Вашингтоне Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которому доверена ведущая роль в отношениях Белого дома с Москвой, сообщает информационное агентство Reuters.

Власти США приостановили санкции против Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для посещения США, сообщает CNN.

18 февраля Дмитриев входил в состав российской делегации, участвовавшей в переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии. Как сообщил Дмитриев, Москва направила Вашингтону ряд предложений по сотрудничеству в сфере инвестиций и экономики.