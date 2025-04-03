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Представитель диктатора Путина прибыл в Вашингтон

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев Фото: AP/Scanpix

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель диктатора Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, который посещает Вашингтон с начала полномасштабной войны России против Украины.

В Вашингтоне Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которому доверена ведущая роль в отношениях Белого дома с Москвой, сообщает информационное агентство Reuters.

Власти США приостановили санкции против Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему визу для посещения США, сообщает CNN.

18 февраля Дмитриев входил в состав российской делегации, участвовавшей в переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии. Как сообщил Дмитриев, Москва направила Вашингтону ряд предложений по сотрудничеству в сфере инвестиций и экономики.

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