Утром в четверг, 3 апреля, у Сейма проходит поющий протест, в ходе которого несколько десятков человек выступают за права трансперсон в Латвии, сообщает TVNET.
Участники мероприятия держат радужные флаги и исполняют латышские песни, призывая отстаивать права трансперсон, в частности, положить конец дискриминации и обеспечить равное обращение в документах и языке.
Как ранее заявил руководитель рижского квир-хора Юргис Калниньш, акция протеста организована с целью привлечь внимание общества и лиц, принимающих решения, к ситуации с правами трансперсон в Латвии.
"Чтобы обеспечить достойную и безопасную жизнь трансперсонам в Латвии, необходимы качественное и адекватное здравоохранение, беспрепятственная юридическая смена пола и имени, а также активные действия общества и государства, обеспечивающие интеграцию трансгендерных людей в общество на всех уровнях", - отметил Калниньш.
Кроме того, организаторы сообщили, что в рамках подготовки к акции протеста квир-хор также опубликовал видеоклип на латышскую народную песню Visam cauri iet... в ранее не звучавшей аранжировке.
Дирижер квир-хора Катрина Екабсоне сказала, что текст песни содержит как гордость, так и обиду и даже элемент молитвы. "Квиры - тоже латыши и патриоты Латвии. Мы продолжим петь и протестовать с этим посланием до тех пор, пока не добьемся равенства на юридическом и общественном уровне, чего бы это ни стоило", - комментирует дирижер.
"Мы видим большую стагнацию в развитии прав ЛГБТК+ в Латвии, и поэтому мы неустанно продолжим просвещать общественность - а как это сделать лучше, чем через песни", - говорит Калниньш, добавляя, что для того, чтобы найти фокус для певческих протестов, "мы хотим выслушать и опросить не менее 1000 латвийских квир-людей, что поможет понять, какие проблемы необходимо решать в первую очередь, о чем будут проинформированы политики, органы государственной безопасности и правозащитные учреждения".
Кроме того, организаторы протеста приглашают всех представителей сообщества ЛГБТК+ принять участие в 20-минутном анонимном опросе, который будет доступен на сайте safespace.lv до конца апреля.
Опрос, видеоклип и песенные протесты организованы неформальной молодежной группой Harp совместно с рижским квир-хором и ассоциацией Safe Space в рамках финансируемого Европейским союзом проекта Harmony for Equality: Empowering LGBTQIA+ Youth through Activism. Эта инициатива способствует повышению видимости и защите прав сообщества ЛГБТК+ в Латвии, включая общественную интеграцию и понимание потребностей трансгендерных людей.
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