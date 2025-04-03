Участники мероприятия держат радужные флаги и исполняют латышские песни, призывая отстаивать права трансперсон, в частности, положить конец дискриминации и обеспечить равное обращение в документах и ​​языке.

Как ранее заявил руководитель рижского квир-хора Юргис Калниньш, акция протеста организована с целью привлечь внимание общества и лиц, принимающих решения, к ситуации с правами трансперсон в Латвии.

"Чтобы обеспечить достойную и безопасную жизнь трансперсонам в Латвии, необходимы качественное и адекватное здравоохранение, беспрепятственная юридическая смена пола и имени, а также активные действия общества и государства, обеспечивающие интеграцию трансгендерных людей в общество на всех уровнях", - отметил Калниньш.

Кроме того, организаторы сообщили, что в рамках подготовки к акции протеста квир-хор также опубликовал видеоклип на латышскую народную песню Visam cauri iet... в ранее не звучавшей аранжировке.