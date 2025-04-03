Вентспилсские кандидаты в депутаты от "Стабильности!" сообщили о сотрудничестве со спецслужбами СССР

При подаче списков кандидатов на муниципальные выборы необходимо приложить несколько документов, кроме того, кандидаты должны подтвердить, что они не сотрудничали со службами безопасности, разведки и контрразведки СССР, Латвийской ССР или другого государства.

Сотрудничество со службами безопасности СССР отметили даже такие кандидаты в депутаты от "Стабильности!", которые на момент развала Советского Союза даже не доросли до подростковых лет, например, Денис Абрамов 1989 года рождения, Зане Гасюна 1988 года рождения, Светлана Яковицка 1982 года рождения, Андрей Блохин 1981 года рождения и учитель Вентспилсской 3-й начальной школы Наталия Никитас 1979 года рождения.

Единственная из вентспилсского списка "Стабильности!", кто отметил, что не сотрудничал с советскими спецслужбами - это лидер списка, организатор культурных мероприятий Ūdensputni и помощник депутата Сейма Натальи Марченко-Йодко Санита Петере.

Представители ЦИК сообщили агентству LETA, что кандидаты в депутаты Вентспилсской думы от "Стабильности!" могли не понять вопрос или им помешал языковой барьер, поэтому они подтвердили свое сотрудничество со службами безопасности СССР. ЦИК указывает, что кандидаты в депутаты по-прежнему могут обратиться в ЦИК с просьбой уточнить информацию.

В ЦИК поясняют, что Служба государственной безопасности (VDD) проверит кандидатов в депутаты после завершения подачи всех партийных списков на местные выборы. Если в отношении кого-либо из кандидатов в депутаты поступит информация о том, что он не соответствует требованиям, он будет исключен из списка.

Муниципальные выборы пройдут в первую субботу июня.