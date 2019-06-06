В Балтийское море вошла крупная корабельная группа НАТО

По имеющимся данным, заход натовских кораблей в Балтику осуществлялся как через датский пролив Большой Бельт, так и через Кильский канал в Германии.

С 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019. Они будут проводиться под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

В учениях примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса.

Будет задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов. В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.