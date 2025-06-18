"Четкий сигнал Кремлю: хватит". Европа наконец придумала, как отказаться от российского газа

Для санкций нужно согласие всех 27 стран ЕС, у каждой есть вето. К тому же, санкции нужно продлевать каждые полгода. Предложенный во вторник план позволит обойти это препятствие и утвердить ограничения на импорт российского газа раз и навсегда квалифицированным большинством.

Антивоенная демонстрация против российского газопровода «Северный поток» в Берлине в январе 2022 года Фото: AFP

«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас и использовала поставки энергоносителей как инструмент давления. Мы приняли конкретные меры, чтобы навсегда перекрыть кран и положить конец эпохе российского топлива в Европе», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложения комиссии (фактически, правительства ЕС) должны утвердить Европарламент и квалифицированное большинство стран союза.

Венгрия снова против

ЕС давно сформулировал цель отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года, однако до сих пор не мог придумать, как сделать так, чтобы европейские компании могли объявить форс-мажор и не платить неустойку «Газпрому» после отказа выполнять обязательства долгосрочных контрактов на покупку российского газа.

Самым простым способом было ввести санкции против российского газа, как против нефти и угля, но единодушия в этом вопросе достичь не удалось. Новый план предполагает постепенные торговые ограничения на импорт ради защиты энергетической безопасности ЕС.

Покупки по новым контрактам предлагается запретить с 1 января 2026 года, по существующим краткосрочным контрактам — с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — к концу 2027 года. Тогда же прекратятся закупки российского сжиженного газа.