Во второй половине дня во вторник на Саркандаугаве поезд сбил мужчину, из-за чего значительно задерживалось движение поездов на линии Скулте, подтвердили порталу TVNET представители ViVi.
Указывается, что поезд Саулкрасты (15:26) - Рига был отменен на участке Саркандаугава - Земитаны. Кроме того, был отменен поезд Рига (16:08) - Царникава.
Другие поезда из Риги (15:38, 16:38), а также из Царникавы (16:17) задерживались на время от 20 до 75 минут.
Судя по постам в соцсетях, на Саркандаугаве недалеко от крематория поезд сбил мужчину.
Как сообщило агентство LETA, полиции о происшествии сообщили незадолго до 16 часов. Согласно предварительной информации стражей порядка, поезд, ехавший по маршруту Рига - Саулкрасты, сбил пешехода - мужчину.
Мужчина с различными травмами был доставлен в медучреждение.
Начат уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Sarkandaugava.— cirslitis (@cirslitis) June 17, 2025
Šeit ļoti vajag drošu pāreju vilciena sliedēm.
Šodien notrieca 2 cilvēkus. pic.twitter.com/IfwxZwFEOF
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!