На Саркандаугаве поезд сбил мужчину

Указывается, что поезд Саулкрасты (15:26) - Рига был отменен на участке Саркандаугава - Земитаны. Кроме того, был отменен поезд Рига (16:08) - Царникава.

Другие поезда из Риги (15:38, 16:38), а также из Царникавы (16:17) задерживались на время от 20 до 75 минут.

Судя по постам в соцсетях, на Саркандаугаве недалеко от крематория поезд сбил мужчину.

Как сообщило агентство LETA, полиции о происшествии сообщили незадолго до 16 часов. Согласно предварительной информации стражей порядка, поезд, ехавший по маршруту Рига - Саулкрасты, сбил пешехода - мужчину.

Мужчина с различными травмами был доставлен в медучреждение.

Начат уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Sarkandaugava.

Šeit ļoti vajag drošu pāreju vilciena sliedēm.

Šodien notrieca 2 cilvēkus. pic.twitter.com/IfwxZwFEOF — cirslitis (@cirslitis) June 17, 2025