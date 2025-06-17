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На Саркандаугаве поезд сбил мужчину

Информация уточнена
Перевод: rus.tvnet.lv
Обновлено 17 июня 2025, 19:46
Фото статьи

Во второй половине дня во вторник на Саркандаугаве поезд сбил мужчину, из-за чего значительно задерживалось движение поездов на линии Скулте, подтвердили порталу TVNET представители ViVi.

Указывается, что поезд Саулкрасты (15:26) - Рига был отменен на участке Саркандаугава - Земитаны. Кроме того, был отменен поезд Рига (16:08) - Царникава.

Другие поезда из Риги (15:38, 16:38), а также из Царникавы (16:17) задерживались на время от 20 до 75 минут.

Судя по постам в соцсетях, на Саркандаугаве недалеко от крематория поезд сбил мужчину.

Как сообщило агентство LETA, полиции о происшествии сообщили незадолго до 16 часов. Согласно предварительной информации стражей порядка, поезд, ехавший по маршруту Рига - Саулкрасты, сбил пешехода - мужчину.

Мужчина с различными травмами был доставлен в медучреждение.

Начат уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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