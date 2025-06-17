Израиль против Ирана: чья армия сильнее и чего они могут добиться?

Иран годами вкладывал средства в группировку ХАМАС в Газе и «Хезболлу» в Ливане, предоставляя военные консультации, оружие и технологии.

Но их способность угрожать Израилю на его границах значительно уменьшилась благодаря действиями Израиля за последние два года: ХАМАС в Газе был практически уничтожен, а мощь «Хезболлы» снизилась до такой степени, что она никак не отреагировала на нападение Израиля на своего спонсора.

Лишь хуситы, хотя и находятся дальше в Йемене, все еще могут время от времени запускать ракеты по Израилю.

Они пережили длительную кампанию американских бомбардировок в начале этого года и даже смогли сбить несколько американских беспилотников Reaper с помощью ракет класса «земля-воздух» малой дальности.

Могут ли другие страны быть втянуты в конфликт?

Иран имеет возможность нанести удар по западным интересам в регионе. Поддерживаемые Тегераном группировки боевиков в Ираке уже нацелились на западные военные базы в регионе, и США с Великобританией готовятся к худшему.

В Багдаде вместе с американскими военными по-прежнему находится около 100 британских военнослужащих. Их безопасность — одна из причин, по которой премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно распорядился отправить на Кипр (где находится несколько британских военных баз) несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС Typhoon.