Заехавший в реку Огре водитель BMW, возможно, находился под воздействием наркотиков

Полиция начала уголовный процесс, водитель доставлен для проведения экспертизы.

Кроме того, начаты два административных процесса по факту ДТП и того, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Как уже сообщалось, в понедельник после 20:21 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила информацию о том, что в Огре возле проспекта Кална в реке находится легковой автомобиль. По информации агентства LETA, транспортное средство BMW съехало в воду в месте, где река Огре впадает в Даугаву.

Прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что легковой автомобиль находится в воде примерно в 30 метрах от берега, а на его крыше - человек. Пожарные на лодке доставили человека на берег, а еще одного человека спасли очевидцы до прибытия пожарных-спасателей.

На видео, снятом очевидцами, видно, что на крыше тонущего авто изначально находятся два молодых человека, однако позже один из них - молодая женщина - начинает плыть к берегу, а мужчину усаживают в лодку. По информации VUGD, оба переданы Службе неотложной медицинской помощи.

Из видеоматериалов очевидцев становится понятно, что машина заехала в реку осознанно, несмотря на то, что кто-то из стоявших неподалеку людей пытался отговорить водителя от этих действий. Перед заездом в воду автомобиль ехал по тротуару и открыто игнорировал правила дорожного движения. Происходящее привлекло очень много заинтересованных, которые собрались у реки, чтобы понаблюдать за ликвидацией последствий инцидента.

В ходе осмотра автомобиля утечки топлива констатировано не было.