На территории Литвы с поезда Адлер - Калининград спрыгнул россиянин. Его ищет полиция

Сотрудники полиции Литвы разыскивают гражданина России, выпрыгнувшего из транзитного поезда Адлер - Калининград во вторник утром.
Как сообщил Департамент полиции, во вторник около 6 утра на железнодорожный пограничный пункт пропуска Кибартай поступило сообщение о том, что из поезда Адлер - Калининград пропал гражданин России 2004 года рождения.
При проверке поезда пограничниками человек найден не был.
По предварительным данным полиции, примерно за 25 минут до прибытия поезда на железнодорожную станцию Кибартай, между Пильвишкяй и Кибартай, проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть этот человек.
Комментарий министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича
После того как во вторник с транзитного поезда Адлер - Калининград сошел гражданин России, глава МВД Литвы Владислав Кондратович сказал, что он мог сойти, когда поезд притормозил. Причины такого поступка неизвестны.
"Также наблюдается замедление движения поездов, сегодня, во время того ночного инцидента, не было никаких специальных остановок, скорее всего, в определенных местах, где поезда естественным образом замедляют ход, и была использована возможность сойти с поезда", - сказал Кондратович журналистам в Раудондварисе во вторник.
Он сообщил, что на данный момент у него нет информации о том, что человек найден.
"Ведется поиск, работают наши службы. Задействованы планы, которые применяются в таких ситуациях. Работают наши пограничники, полиция, Служба общественной безопасности - все, кто должен это делать, сейчас задействованы в процессе", - отметил министр BNS.
По его словам, личность гражданина и цель поездки известны, у правоохранительных органов нет данных о намерениях этого лица причинить вред.
"Мы понимаем, что идет проверка происходящего, кого они перевозят, поэтому я бы не сказал, что у него что-то было, но какова была цель (высадки из поезда. - Прим. BNS), сказать сложно", - добавил Кондратович.
По его словам, министерство спокойно относится к этому инциденту. Пассажиры, следующие транзитом в Калининград, иногда сходят с поезда, хотя такие случаи нечасты.
"Наша цель сейчас - найти и сделать так, чтобы они не повторялись. (...) Определенные решения уже приняты, я не хочу их озвучивать, но наши службы работают и знают, что делают", - сказал министр.
"Сегодняшний инцидент показывает, что, возможно, нам нужно что-то дополнительно внедрить в нашу систему, чтобы таких инцидентов не случалось. Мы проанализируем, посмотрим, здесь, я думаю, процесс идет не только с нашей стороны. Инфраструктура, по которой они едут, по сути, принадлежит другой стране, не Литве, но я думаю, что решения будут обязательно приняты, рекомендации учтены", - сказал Кондратович.
По его словам, в настоящее время службы реагируют, прибывая на место, если транзитный поезд из Калининграда останавливается в случае необходимости на опасных участках, например, на мосту Каунасской ГЭС, поезд получает сопровождение.
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