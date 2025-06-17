На территории Литвы с поезда Адлер - Калининград спрыгнул россиянин. Его ищет полиция

"Ведется поиск, работают наши службы. Задействованы планы, которые применяются в таких ситуациях. Работают наши пограничники, полиция, Служба общественной безопасности - все, кто должен это делать, сейчас задействованы в процессе", - отметил министр BNS.

По его словам, личность гражданина и цель поездки известны, у правоохранительных органов нет данных о намерениях этого лица причинить вред.

"Мы понимаем, что идет проверка происходящего, кого они перевозят, поэтому я бы не сказал, что у него что-то было, но какова была цель (высадки из поезда. - Прим. BNS), сказать сложно", - добавил Кондратович.

По его словам, министерство спокойно относится к этому инциденту. Пассажиры, следующие транзитом в Калининград, иногда сходят с поезда, хотя такие случаи нечасты.

"Наша цель сейчас - найти и сделать так, чтобы они не повторялись. (...) Определенные решения уже приняты, я не хочу их озвучивать, но наши службы работают и знают, что делают", - сказал министр.

"Сегодняшний инцидент показывает, что, возможно, нам нужно что-то дополнительно внедрить в нашу систему, чтобы таких инцидентов не случалось. Мы проанализируем, посмотрим, здесь, я думаю, процесс идет не только с нашей стороны. Инфраструктура, по которой они едут, по сути, принадлежит другой стране, не Литве, но я думаю, что решения будут обязательно приняты, рекомендации учтены", - сказал Кондратович.

По его словам, в настоящее время службы реагируют, прибывая на место, если транзитный поезд из Калининграда останавливается в случае необходимости на опасных участках, например, на мосту Каунасской ГЭС, поезд получает сопровождение.