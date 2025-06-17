Домбровскис: Россию может остановить только сила

Только сила и высокий уровень готовности Европы к любому конфликту или провокации могут остановить Россию, поэтому мы должны превратить экономическую и рыночную мощь Евросоюза в оборонительную силу ЕС, продолжая при этом поддерживать Украину, подчеркнул комиссар Еврокомиссии по экономическим и валютным вопросам, а также по вопросам внедрения и упрощения Валдис Домбровскис, сообщает агентство LETA.
Как сообщило агентству LETA представительство ЕК в Латвии, во вторник ЕК выступила с предложением, направленным на упрощение правил и ускорение инвестиций в укрепление обороноспособности ЕС.
"Омнибус готовности к обороне" включает в себя конкретные предложения, чтобы государства-члены и оборонная промышленность могли наращивать потенциал, укреплять инфраструктуру и адаптироваться к современным вызовам безопасности более быстрым и скоординированным образом.
Домбровскис указывает, что основная задача ЕС остается неизменной - обеспечение мира в Европе, однако нельзя игнорировать то, что мир меняется, и "мы живем в неспокойное время, о чем свидетельствуют как безжалостная война России в Украине, так и открытые угрозы ее официальных лиц в адрес государств-членов ЕС и НАТО". Комиссар подчеркивает, что в этой ситуации нет места панике, а вместо этого нужно действовать решительно, быстро наращивая военное производство и обороноспособность государств-членов ЕС.
Домбровскис напоминает, что ЕС уже взял на себя обязательство мобилизовать около 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет на развитие своей оборонной промышленности и возможностей. "Важно, чтобы эти средства использовались быстро и максимально эффективно, закладывая основы для единого рынка ЕС для военных товаров и услуг", - заявил комиссар, подчеркивая, что сегодняшние предложения ЕС направлены на сокращение препятствий и бюрократии, которые могут помешать достижению этой цели.
Например, ЕК предлагает сократить время, необходимое для получения разрешений на военные объекты и производственные мощности, с нескольких лет, как это происходит сейчас, до двух месяцев.
ЕК также предлагает упростить правила ЕС по военным закупкам, облегчить передачу военных товаров из одной страны ЕС в другую и поощрять наши банки и инвесторов вкладывать средства в оборонные предприятия и проекты.
Домбровскис отмечает, что несколько латвийских компаний уже успешно участвовали в тендерах на финансирование из Европейского оборонного фонда. "Хорошая новость заключается в том, что мы также сокращаем бюрократию для компаний, которые захотят подать заявку на фонд в будущем", - считает комиссар.
Напомним, Еврокомиссия во вторник представила предложения по сокращению бюрократии в оборонном секторе, направленные на то, чтобы облегчить привлечение средств ЕС, национальных и частных фондов в оборонную промышленность ЕС.
Война в Украине и опасения по поводу авторитета США при президенте Дональде Трампе побудили Европу увеличить производство оружия.
"Единственный способ обеспечить мир в Европе - убедиться, что мы готовы защищать себя", - заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Он сказал, что Комиссия выдвинула амбициозные предложения по сокращению бюрократии.
Еврокомиссия хочет сократить время, необходимое для получения одобрений на оборонные проекты, с нескольких лет в настоящее время до 60 дней.
Высокопоставленный чиновник ЕС привел в пример завод по испытанию боеприпасов, который должен будет соответствовать множеству правил по охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности. "Это может занять до трех или четырех лет", - сказал чиновник.
Блок также стремится облегчить компаниям доступ к финансированию ЕС и прояснить инвестиционные правила, которые до сих пор часто удерживали управляющих активами от вложения денег в оборонный сектор.
Предложения Еврокомиссии теперь будут рассмотрены государствами-членами ЕС и законодателями.
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