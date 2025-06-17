Домбровскис: Россию может остановить только сила

Например, ЕК предлагает сократить время, необходимое для получения разрешений на военные объекты и производственные мощности, с нескольких лет, как это происходит сейчас, до двух месяцев.

ЕК также предлагает упростить правила ЕС по военным закупкам, облегчить передачу военных товаров из одной страны ЕС в другую и поощрять наши банки и инвесторов вкладывать средства в оборонные предприятия и проекты.

Домбровскис отмечает, что несколько латвийских компаний уже успешно участвовали в тендерах на финансирование из Европейского оборонного фонда. "Хорошая новость заключается в том, что мы также сокращаем бюрократию для компаний, которые захотят подать заявку на фонд в будущем", - считает комиссар.

Напомним, Еврокомиссия во вторник представила предложения по сокращению бюрократии в оборонном секторе, направленные на то, чтобы облегчить привлечение средств ЕС, национальных и частных фондов в оборонную промышленность ЕС.

Война в Украине и опасения по поводу авторитета США при президенте Дональде Трампе побудили Европу увеличить производство оружия.

"Единственный способ обеспечить мир в Европе - убедиться, что мы готовы защищать себя", - заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Он сказал, что Комиссия выдвинула амбициозные предложения по сокращению бюрократии.

Еврокомиссия хочет сократить время, необходимое для получения одобрений на оборонные проекты, с нескольких лет в настоящее время до 60 дней.

Высокопоставленный чиновник ЕС привел в пример завод по испытанию боеприпасов, который должен будет соответствовать множеству правил по охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности. "Это может занять до трех или четырех лет", - сказал чиновник.

Блок также стремится облегчить компаниям доступ к финансированию ЕС и прояснить инвестиционные правила, которые до сих пор часто удерживали управляющих активами от вложения денег в оборонный сектор.

Предложения Еврокомиссии теперь будут рассмотрены государствами-членами ЕС и законодателями.