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Минутка анализа: почему политики так любят обвинять мигрантов

Работница из Мексики в США

​Самая простая политическая стратегия для предприимчивого политика сегодня выглядит так: сказать недовольным избирателям, что они - жертвы. Жертвы нечестной политики нынешней элиты, коварных иностранцев и обмана другими группами. Эта стратегия особенно подходит для ситуаций, когда недовольная группа составляет особый и (обычно) крупный сегмент избирателей, а те, на кого сваливается вина, либо не имеют права голоса, либо их доля в электорате мала. Пока вину можно сваливать на кого-то другого, предприимчивому политику ничего не нужно требовать от недовольных избирателей; простого обещания покончить с виктимизацией достаточно.

Но, как сострил однажды американский эссеист Генри Луис Менкен, "для каждой сложной проблемы есть простое решение; оно понятное и - ошибочное". В большинстве случаев аргумент виктимности подходит под это описание, что помогает объяснить, почему предлагаемые решения зачастую лишь ухудшают положение.

Например, сегодня во многих быстрорастущих индийских городах местные политики предлагают ввести минимальные квоты занятости для коренных горожан. Они утверждают, что слишком многие из новых, качественных рабочих мест в частном секторе достаются мигрантам из других регионов страны. Они не понимают, что динамичные местные условия привлекают самые лучшие и талантливые кадры из других регионов. Тот факт, что иммигранты занимают больше качественных рабочих мест, не обязательно является (и даже вряд ли является) результатом дискриминации. Скорее всего, он просто объясняется их более высокими профессиональными достоинствами.

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