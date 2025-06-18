Минутка анализа: почему политики так любят обвинять мигрантов

​Самая простая политическая стратегия для предприимчивого политика сегодня выглядит так: сказать недовольным избирателям, что они - жертвы. Жертвы нечестной политики нынешней элиты, коварных иностранцев и обмана другими группами. Эта стратегия особенно подходит для ситуаций, когда недовольная группа составляет особый и (обычно) крупный сегмент избирателей, а те, на кого сваливается вина, либо не имеют права голоса, либо их доля в электорате мала. Пока вину можно сваливать на кого-то другого, предприимчивому политику ничего не нужно требовать от недовольных избирателей; простого обещания покончить с виктимизацией достаточно.