Из Израиля в Иорданию выехали 11 граждан Латвии

Они должны вылететь из Иордании в Вильнюс литовским военным рейсом сегодня вечером. В то же время в среду, 18 июня, также организуется вылет словацкого военного рейса из Иордании.

МИД указывает, что министерство и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с государствами-членами ЕС, делегацией ЕС, Министерством иностранных дел Израиля относительно наиболее безопасных маршрутов эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

В настоящее время эвакуация по воздуху невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других странах. Региональные рейсы в соседние страны, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию, приостановлены.

В настоящее время выезд из Израиля возможен в Египет через пограничный переход Таба и в Иорданию через пограничный переход мост Алленби (открыт с 9:00 до 14:00), пограничный переход через реку Иордан (открыт с 9:00 до 16:00) и пограничный переход Ицхак Рабин (открыт с 8:00 до 20:00).