Из Израиля в Иорданию выехали 11 граждан Латвии

В тесном сотрудничестве Министерства иностранных дел Латвии с коллегами из Литвы и других стран-членов Европейского союза 11 подданных Латвии во вторник выехали из Тель-Авива (Израиль) в Иорданию, сообщил МИД агентству LETA.
Они должны вылететь из Иордании в Вильнюс литовским военным рейсом сегодня вечером. В то же время в среду, 18 июня, также организуется вылет словацкого военного рейса из Иордании.
МИД указывает, что министерство и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с государствами-членами ЕС, делегацией ЕС, Министерством иностранных дел Израиля относительно наиболее безопасных маршрутов эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.
В настоящее время эвакуация по воздуху невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других странах. Региональные рейсы в соседние страны, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию, приостановлены.
В настоящее время выезд из Израиля возможен в Египет через пограничный переход Таба и в Иорданию через пограничный переход мост Алленби (открыт с 9:00 до 14:00), пограничный переход через реку Иордан (открыт с 9:00 до 16:00) и пограничный переход Ицхак Рабин (открыт с 8:00 до 20:00).
Министерство отмечает, что передвижение по территории Израиля в настоящее время опасно, поскольку иранские атаки могут быть неожиданными и масштабными, поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и следовать указаниям властей. Министерство иностранных дел подчеркивает, что варианты выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому призывает связаться с консульским департаментом.
С момента обострения ситуации в регионе Ближнего Востока в Консульский регистр Министерства иностранных дел поступила информация о 82 гражданах в Израиле и трех гражданах в Иране. До эскалации конфликта имелась информация только о четырех гражданах Латвии.
Министерство иностранных дел еще раз призывает всех зарегистрироваться в консульском регистре. Это можно сделать, отправив информацию на адрес электронной почты konsularais.registrs@mfa.gov.lv.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, все официальные учреждения, включая посольство Латвии, закрыты до дальнейшего уведомления. В то же время дипломаты продолжают работать.
Министерство иностранных дел призывает граждан, находящихся в регионе, связаться с близкими, проинформировав их о своей безопасности, а в случае необходимости позвонить на горячую линию МИД 26337711 или написать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.
По официальным данным, в Израиле проживают 6062 подданных Латвии, а в Иране - трое.
Как сообщалось, во вторник Литва начала эвакуацию жителей стран Балтии из Израиля, сообщает Литовское общественное радио.
Граждан Литвы, Латвии и Эстонии вывезли из Тель-Авива в Иорданию на трех автобусах, а оттуда их доставят самолетом в Вильнюс.
Израиль начал военную операцию 13 июня, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным объектам, а Иран ответил ракетными ударами по Израилю.
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