Пт, 7.06.2019
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Фото: В Межапарке стартовал международный фестиваль 3D рисунков

Второй международный фестиваль трехмерного уличного искусства "Рижские иллюзии"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этих выходных в Межапарке стартует второй международный фестиваль трехмерного уличного искусства "Рижские иллюзии". Мероприятие организовано предприятием Rīgas meži. 

С 5 по 8 июня 16 художников из 12 стран будут создавать уникальные трехмерные рисунки на асфальте. 

Первый подобный фестиваль прошел в Риге в 2016 году. Это стало настоящим событием в Балтии. В создании 3D иллюзий приняли участие 12 художников с мировым именем. 

Стоит отметить, что рижанам это мероприятие понравилось. Молниеносно тысячи людей стали фотографироваться на фоне ярких и оригинальных работ.  

Кроме того, Рига не единственный город, подобные фестивали регулярно проходят в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, России, Нидерландах, Мальте и других странах. 

Галерея: Второй международный фестиваль трехмерного уличного искусства "Рижские иллюзии"

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