Фото: В Межапарке стартовал международный фестиваль 3D рисунков

С 5 по 8 июня 16 художников из 12 стран будут создавать уникальные трехмерные рисунки на асфальте.

Первый подобный фестиваль прошел в Риге в 2016 году. Это стало настоящим событием в Балтии. В создании 3D иллюзий приняли участие 12 художников с мировым именем.