Фото: В Межапарке стартовал международный фестиваль 3D рисунков

На этих выходных в Межапарке стартует второй международный фестиваль трехмерного уличного искусства "Рижские иллюзии". Мероприятие организовано предприятием Rīgas meži.
С 5 по 8 июня 16 художников из 12 стран будут создавать уникальные трехмерные рисунки на асфальте.
Первый подобный фестиваль прошел в Риге в 2016 году. Это стало настоящим событием в Балтии. В создании 3D иллюзий приняли участие 12 художников с мировым именем.
Стоит отметить, что рижанам это мероприятие понравилось. Молниеносно тысячи людей стали фотографироваться на фоне ярких и оригинальных работ.
Кроме того, Рига не единственный город, подобные фестивали регулярно проходят в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, России, Нидерландах, Мальте и других странах.
Галерея: Второй международный фестиваль трехмерного уличного искусства "Рижские иллюзии"