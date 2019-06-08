Каменских показала пикантное фото в свадебном нижнем белье

Не успела знаменитая украинская певица Настя Каменских насладиться медовым месяцем с новоиспеченным упругом, а уже выложила в своем Instagram-профиле пикантное фото.
"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой", - подписала снимок артистка.
Фанаты украинского дуэта были в полном восторге от данного снимка Насти.
"Шикарная фигура", - пишет alionka0205.
"Идеальная", - комментарий от kv.anna.
Нашлось много и тех, кто не поделил тягу молодой девушки к фото подобного рода. Многие недоумевают, куда глядит Потап и почему он позволяет публиковать ей такие фотографии.
"Потапу показывай нам то зачем ....", - пишет пользователь indira4410.
"Потап, женщина должна быть твоей, а не сетевой!", - добавила natalliaaleksandrova.
А еще совсем недавно Каменских опубликовала откровенное фото из душа.