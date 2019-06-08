Каменских показала пикантное фото в свадебном нижнем белье

"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой", - подписала снимок артистка.

Фанаты украинского дуэта были в полном восторге от данного снимка Насти.

"Шикарная фигура", - пишет alionka0205.

"Идеальная", - комментарий от kv.anna.

Нашлось много и тех, кто не поделил тягу молодой девушки к фото подобного рода. Многие недоумевают, куда глядит Потап и почему он позволяет публиковать ей такие фотографии.

"Потапу показывай нам то зачем ....", - пишет пользователь indira4410.

"Потап, женщина должна быть твоей, а не сетевой!", - добавила natalliaaleksandrova.