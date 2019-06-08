Три британца скончались после того, как съели бутерброды из магазина

Для трех граждан Великобритании летально закончилось употребление готовых бутербродов. Они заболели редкой инфекционной болезнью - листериозом, в результате чего скончались. Британские службы здравоохранения объявили в пятницу, что в общей сложности с тяжелыми симптомами в больницу были доставлены шесть человек. Власти проводят расследование, а производители сэндвичей добровольно приостановили производство своей готовой продукции.