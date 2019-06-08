Сб, 8.06.2019
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Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

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Иван Голунов

ФОТО: EPA/Scanpix

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова.

Суд запретил ему пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими фигурантами дела.

О домашнем аресте просила защита Голунова. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.

Журналиста "Медузы" обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Голунов отрицает все обвинения и говорит, что наркотики ему были подкинуты. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями. 

"Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", — сказал журналист на заседании суда. 

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