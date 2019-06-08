Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

Это на будущее для всех, кто в комментах вечно сомневается в пользе от шума, петиций и тд.



Радоваться пока нечему, но как минимум видно: общественный резонанс мешает беспределу.



Так было с Мотузной, с Хаски, со сквером. И именно этого не было у тысяч немедийных осужденных 😩 https://t.co/ivmbzPCAfW