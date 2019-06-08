Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова.
Суд запретил ему пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими фигурантами дела.
О домашнем аресте просила защита Голунова. Следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении Голунова под стражу.
Журналиста "Медузы" обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Голунов отрицает все обвинения и говорит, что наркотики ему были подкинуты. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями.
"Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", — сказал журналист на заседании суда.
зафиксировать: ощущение праздника в России 2019 – когда абсолютно невиновного Ивана Голунова поместили не в СИЗО, а под домашний арест pic.twitter.com/26EsLYDVHz— да, сковорода (@eskovoroda) 8 июня 2019 г.
Это на будущее для всех, кто в комментах вечно сомневается в пользе от шума, петиций и тд.— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 8 июня 2019 г.
Радоваться пока нечему, но как минимум видно: общественный резонанс мешает беспределу.
Так было с Мотузной, с Хаски, со сквером. И именно этого не было у тысяч немедийных осужденных 😩 https://t.co/ivmbzPCAfW