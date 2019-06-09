Дроны создают все большую угрозу для важных объектов Латвии

В Латвии все большую проблему для безопасности объектов критической инфраструктуры создают беспилотные летательные аппараты (дроны), и в этой сфере нужно дополнять законы, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ).
Правительство рассмотрело на этой неделе доклад о безопасности критической инфраструктуры в прошлом году.
Критическая инфраструктура - это расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые важны для выполнения общественных функций, обеспечения защиты здоровья, безопасности и благополучия людей.
Перебои в работе таких объектов или их уничтожение могут существенно повлиять на выполнение функций государства. Речь идет, к примеру, о таких объектах, как ГЭС или здание правительства.
СГБ в прошлом году провела 41 обследование критических объектов, и на 18 из них были даны рекомендации по улучшению физической безопасности. Рекомендации касались внутренней безопасности, координации работы охраны, систем безопасности, обучения персонала.
В прошлом году не констатированы серьезные инциденты с безопасностью, которые угрожали бы функционированию объектов. В основном инциденты были связаны с несанкционированным фотографированием и съемкой.
Все большую проблему для безопасности объектов создают летающие над ними или в непосредственной близости от них беспилотные летательные аппараты, поэтому особенно важно улучшить нормативное регулирование в этой сфере, над чем работает сейчас Агентство гражданской авиации.
Также вызовом остается охрана объектов транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей.