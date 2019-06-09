Дроны создают все большую угрозу для важных объектов Латвии

Правительство рассмотрело на этой неделе доклад о безопасности критической инфраструктуры в прошлом году.

Критическая инфраструктура - это расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые важны для выполнения общественных функций, обеспечения защиты здоровья, безопасности и благополучия людей.

Перебои в работе таких объектов или их уничтожение могут существенно повлиять на выполнение функций государства. Речь идет, к примеру, о таких объектах, как ГЭС или здание правительства.

СГБ в прошлом году провела 41 обследование критических объектов, и на 18 из них были даны рекомендации по улучшению физической безопасности. Рекомендации касались внутренней безопасности, координации работы охраны, систем безопасности, обучения персонала.

В прошлом году не констатированы серьезные инциденты с безопасностью, которые угрожали бы функционированию объектов. В основном инциденты были связаны с несанкционированным фотографированием и съемкой.

Все большую проблему для безопасности объектов создают летающие над ними или в непосредственной близости от них беспилотные летательные аппараты, поэтому особенно важно улучшить нормативное регулирование в этой сфере, над чем работает сейчас Агентство гражданской авиации.