"Как на тонущем "Титанике"". Настроения в Рижской думе накануне голосования по Турлайсу

Экс-мэр Риги и лидер "Согласия" Нил Ушаков, который в начале июля из кресла депутата Рижской думы переберется в кресло евродепутата, охарактеризовал доминирующее на заседании правления партии настроение следующим образом:

"У нас нет цели прийти к внеочередным выборам, наша цель - обеспечить работу думы.

Если это станет невозможно из-за очень узких корыстных интересов, то внеочередные выборы - это самый честный выбор в этой ситуации.

Если нам не удастся достичь первого пункта".

Несмотря на то, что "согласисты" в Рижской думе винят в политическом кризисе отколовшуюся четверку, не подчинившуюся партийной дисциплине, на заседании правления партии прозвучало радикальное предложение в случае внеочередных выборов не включать в список ни одного из нынешних депутатов столичного самоуправления.

Пока эта идея Яниса Урбановича поддержки не получила, однако он указывает на ответственность всех "согласистов" в Ратуше:

"Те, кто обвиняет другого, ругают себя. Так это есть.

Или они договариваются как работать - в позиции, оппозиции, и дорабатывают отведенные два года, или приближают свое увольнение, подчинив свои действия или бездействие статье закона, которая бы позволила поставит точку этим мучениям".

В то же время по мнению Урбановича внеочередные выборы не хочет никто - ни позиция, ни оппозиция.

Руководитель фракции "Честь служить Риге" Вячеслав Степаненко отметил, что разговоры в СМИ о внеочередных выборах иницируют те, кто и участвовать и не будет, и отвечать за это тоже.

По его мнению, сейчас есть все основания для того, чтобы стабилизировать работу думы и выполнить данные избирателям обещания, доработав до 2021 года.

В передаче отметили - несмотря на то, что изначально руководство "Согласия" по отношению к "независимой четверке" использовала слова "рэкет, шантаж и предательство", теперь руководитель фракции в думе Анна Владова пояснила, что "Согласие" готово не говорить, но сотрудничать с "Фракцией независимых депутатов".

Тем времени оппозиция Рижской думы настроена весьма скептически в отношении предложения мэра Риги Дайниса Турлайса по дальнейшей работе:

"Мы сейчас на тонущем "Титанике". Чтобы это изменить, нам необходимо засучить рукава, пойти в моторный отсек и заделать пробоину.

То, что предлагает Турлайс, это договориться о музыке скрипки, которая будет звучать за бортом, пока корабль идет ко дну",

- поэтично охарактеризовал ситуацию руководитель фракции "Единство" в думе Вилнис Кирсис.

Сам мэр Риги Дайнис Турлайс отмечает - если оппозиция не согласиться на предложенную модель сотрудничества, его резервный план обеспечить 32 голоса, которые были у коалиции до сих пор. Как он это сделает, мэр не рассказывает.

На вопрос, доработает ли он еще два года, или станет одним из самых кратковременных мэров за историю Риги, Турлайс ответил:

"Я по своему внутреннему содержанию христианин, поэтому к гадалкам не хожу и гороскопы не читаю. Это скорее ваш вопрос в этой области".