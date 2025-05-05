Китайские компании прибегают к уловкам, чтобы обойти огромные пошлины Трампа

Дональд Трамп хочет затруднить импорт товаров в США для китайских компаний, установив чрезвычайно высокие пошлины. Однако, согласно сообщению, компании уже нашли способы обойти высокие налоги.
Установка Дональдом Трампом глобальных пошлин вызвала тревогу на предприятиях по всему миру. Особенно строг президент США был в отношении Китая. Он установил особые таможенные пошлины в размере 145% на большую часть товаров из КНР. С прошлой пятницы повышенные пошлины применяются и к дешевым китайским товарам.
Однако, согласно сообщению Financial Times (FT), китайские экспортеры уже нашли способы, как эти высокие пошлины обойти. Они перевозят продукты через такие третьи страны как Малайзия, Южная Корея или Вьетнам. Там товары маркируются новыми сертификатами происхождения, чтобы выдать их за производство этих стран. К этим странам применяются более низкие пошлины.
Издание цитирует слова сотрудника китайского торгового предприятия, что товары продаются в соседние страны и после этого экспортируются в США, чтобы снизить таможенные пошлины. Товары отсылаются так, что покупатели берут на себя за них ответственность, как только они выходят за пределы порта отправки. Это снижает юридические риски экспортера.
По информации FT, в китайских соцсетях много рекламы, в которой предлагается "отмывка происхождения". И учреждения уже заметили изменения в потоке товаров. Издание указывает, что таможенное учреждение Южной Кореи сообщило о резком росте числа случаев, когда Южная Корея используется в качестве пути обхода, чтобы избежать различных тарифов и ограничений в связи с изменениями в торговой политике США. "Мы обнаружили несколько случаев, когда происхождение китайских товаров ложно декларируется как корейское", - цитирует газета сообщение таможенного учреждения.
В первом квартале этого года Южная Корея обнаружила иностранную продукцию с поддельной страной происхождения на сумму 29,5 миллиарда вон (21 миллиона долларов США), большая часть которой была из Китая и почти вся предназначалась для США.
Малые и средние китайские предприятия считают, что обход таможенных налогов необходим, чтобы продолжать экспорт в США, что имеет важное значение для их жизнеобеспечения.
FT приводит слова торгового консультанта о том, что еще одна стратегия обхода высоких таможенных пошлин - смешивание дорогих товаров с дешевыми. Это позволяет экспортерам ложно указывать более низкую общую стоимость доставки.
Издание указывает, что учреждения транзитных государств уже встревожены. В Малайзии ответственное министерство сообщило, что любая попытка обойти таможенные налоги, предоставив ложную или вводящую в заблуждение информацию, считается серьезным нарушением. При наличии каких-либо признаков будут приняты меры совместно с таможенными органами Малайзии и властями США.
Неназванные сотрудники логистической компании сообщили FT, что власти Малайзии пока не проявляют особой строгости. Однако они проверяют количество товара, чтобы убедиться, что разрешенный объем посылок не превышен.
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