Китайские компании прибегают к уловкам, чтобы обойти огромные пошлины Трампа

Установка Дональдом Трампом глобальных пошлин вызвала тревогу на предприятиях по всему миру. Особенно строг президент США был в отношении Китая. Он установил особые таможенные пошлины в размере 145% на большую часть товаров из КНР. С прошлой пятницы повышенные пошлины применяются и к дешевым китайским товарам.

Однако, согласно сообщению Financial Times (FT), китайские экспортеры уже нашли способы, как эти высокие пошлины обойти. Они перевозят продукты через такие третьи страны как Малайзия, Южная Корея или Вьетнам. Там товары маркируются новыми сертификатами происхождения, чтобы выдать их за производство этих стран. К этим странам применяются более низкие пошлины.

Издание цитирует слова сотрудника китайского торгового предприятия, что товары продаются в соседние страны и после этого экспортируются в США, чтобы снизить таможенные пошлины. Товары отсылаются так, что покупатели берут на себя за них ответственность, как только они выходят за пределы порта отправки. Это снижает юридические риски экспортера.

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