Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% на все фильмы иностранного производства

"Я уполномочиваю Министерство торговли и Торговое представительство США немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы иностранного производства, импортируемые в нашу страну", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов", - написал Трамп.

"Голливуд и многие другие сферы в США разрушаются", - добавил он, заявив, что это представляет угрозу национальной безопасности.

Пока неясно, какие последствия это будет иметь для киноиндустрии и как именно будут применяться пошлины.

Трамп не упомянул телесериалы - все более популярную и прибыльную индустрию развлечений.