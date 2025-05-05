Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% на все фильмы иностранного производства

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что он издаст указ о введении пошлин в размере 100% на все фильмы, снятые за пределами США, заявив, что Голливуд был опустошен тенденцией к тому, что американские кинематографисты и студии работают за границей, сообщает AFP.
"Я уполномочиваю Министерство торговли и Торговое представительство США немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы иностранного производства, импортируемые в нашу страну", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.
"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов", - написал Трамп.
"Голливуд и многие другие сферы в США разрушаются", - добавил он, заявив, что это представляет угрозу национальной безопасности.
Пока неясно, какие последствия это будет иметь для киноиндустрии и как именно будут применяться пошлины.
Трамп не упомянул телесериалы - все более популярную и прибыльную индустрию развлечений.
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