"Из 140 человек осталось четыре": что говорят жители Латвии, попавшие в списки наемников России

Мужской голос подтвердил свое имя и факт своего обращения в отборный пункт для контрактников на улице Яблочкова в Москве, о котором ранее подробно рассказали журналисты-расследователи.

"Ну, да, погибшие присутствуют, - сказал Туриловс в ответ на вопрос о том, есть ли убитые среди тех, кто вербовался вместе с ним. - Скажу так, с моего призыва четыре человека только осталось. А было 140... И мы еще