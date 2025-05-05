"Из 140 человек осталось четыре": что говорят жители Латвии, попавшие в списки наемников России

Наемники российской армии из стран Балтии есть, признают спецслужбы. Rus.Postimees смог связаться с некоторыми героями расследования "Важных историй" об иностранцах, готовых убивать по приказу Путина. Они рассказали о масштабах потерь, странах, откуда едут иностранцы и документах, которые им так и не сделали в РФ. Среди тех, с кем поговорил Rus.Postimees - два выходца из Латвии.
Помеченный словом "Латвия" в базе данных журналистов-расследователей "Важных историй" 38-летний Вадимс Туриловс ответил на звонок в Telegram.
Аккаунт привязан к номеру российского мобильного оператора МТС, зарегистрированному в Московской области. Фото собеседника в этом мессенджере отсутствовало на момент разговора.
Мужской голос подтвердил свое имя и факт своего обращения в отборный пункт для контрактников на улице Яблочкова в Москве, о котором ранее подробно рассказали журналисты-расследователи.