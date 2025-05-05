В ночь на 5 мая российские системы ПВО сбили четыре украинских дрона, которые летели в направлении Москвы в Подольске недалеко от столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишут российские и украинские СМИ.
"В местах падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем Telegram-канале. В связи с атакой беспилотников в московском аэропорту Домодедово, расположенном в 50 километрах от Подольска, был введен запрет на прием и отправку рейсов, который действовал с 2:38 до 4:00 по московскому времени.
В Минобороны России подтвердили перехват четырех беспилотников в Московской области, а также сообщили об уничтожении 17 дронов над территорией Брянской области и об уничтожении пяти дронов над Калужской областью. По данным Shot, атака была совершена и на Воронеж - на окраине города произошло от 5 до 7 взрывов. О последствиях официально ничего не сообщалось.
Ранее Минобороны России сообщало, что 29 апреля над Подмосковьем были уничтожены два украинских беспилотника. Самая масштабная атака беспилотников на Москву с начала войны произошла в ночь на 11 марта. Тогда в Подмосковье был сбит 91 беспилотник. Три человека погибли, еще 20 получили ранения. Аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский прекратили работу. Затем, утром 14 марта, российский столичный регион вновь подвергся атаке беспилотников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не предоставит гарантий безопасности иностранным представителям, которые прибудут в Москву на парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. "Мы не знаем, что будет делать Россия в эти даты. Она может предпринять разные, скажем так, шаги со своей стороны: поджоги, осквернения и так далее. А потом обвинит нас", - отметил Зеленский. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского "вербальной провокацей". "Если в День Победы будет настоящая провокация, никто не гарантирует, что в Киеве будет 10 мая", - написал он в своем Telegram-канале.
В этом году Кремлю удалось обеспечить участие в параде победы в Москве 20 стран - в два раза больше, чем в 2024 году. В частности, в торжествах примут участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Тхо Лам и глава военной хунты Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре. В параде также примут участие лидеры стран СНГ – Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также президенты Абхазии, Палестины и Сербской Республики.
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