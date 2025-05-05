Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не предоставит гарантий безопасности иностранным представителям, которые прибудут в Москву на парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. "Мы не знаем, что будет делать Россия в эти даты. Она может предпринять разные, скажем так, шаги со своей стороны: поджоги, осквернения и так далее. А потом обвинит нас", - отметил Зеленский. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского "вербальной провокацей". "Если в День Победы будет настоящая провокация, никто не гарантирует, что в Киеве будет 10 мая", - написал он в своем Telegram-канале.