Видео Производители морских дронов критикуют НВС и Минобороны

В январе шедшее под флагом Мальты сухогрузовое судно Vezhen, обслуживаемое болгарской судоходной компанией, прорвало кабель Латвийской связи. Сейчас он отремонтирован. LVRTC обратился к болгарской судоходной компании, чтобы взыскать расходы на ремонт - менее полумиллиона евро.
В Балтийском море подобные инциденты происходили неоднократно. НАТО начало патрульную миссию по охране критической инфраструктуры, но участие военных кораблей очень дорого. Альтернатива - морские и подводные дроны, которые производят и у нас в Латвии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Предприниматели, однако, рассказывают, что до сих пор и латвийская армия, и военно-морские силы, и Министерство обороны были очень вялыми и неотзывчивыми. Поэтому многие из производителей продают свои изобретения в настоящее время другим странам.
Хозяева кабеля связи LVRTC в этом году планируют протестировать датчики, которые позволят охранять системы подводной связи. Необходимо, чтобы датчики перекрывали кабель по всей длине. Можно сделать коридор шириной до 5 километров, чтобы увидеть суда, находящиеся поблизости. В будущем их можно было бы соединить в единую систему и с морскими и подводными дронами.
"Мы смотрим на квантовые сенсоры и сейсмические датчики, которые должны быть использованы конкретно для охраны нашей морской инфраструктуры, или для улучшения и мониторинга реагирования. Планировали мы с наступлением более теплого сезона (…) уже вместе с производителями проводить тесты конкретно на нашей инфраструктуре и доходить до решения в рамках этого летнего сезона и, соответственно, вводить с осени. Такой план у нас есть", - рассказал председатель правления LVRTC Гиртс Озолс.
В Латвии появился водный дрон. Один такой прототип уже был в Украине. Выполнил 40 миссий. Стрелял. И через несколько недель этот тоже отправится в Украину выполнять боевые задачи. Моторы настолько тихие, что даже сидя на них, их вообще не слышно.
С такой платформой можно перевозить во внутренних водах грузы, раненых и оружие. Вторая версия - беспилотник "камикадзе", который едет со скоростью до 80 километров в час.
Янис Гарисонс упрекает, что Министерство обороны только сейчас в виде опроса стало интересоваться, какие морские и подводные дроны в Латвии производят.
Эти новые системы были бы дешевой альтернативой крупным судам, ежедневно патрулирующим Балтийское море. Морские дроны производят семь предприятий, подводные - два. Но в будущем следует наладить сотрудничество, чтобы технологии объединить. Например, с помощью воздушных дронов или подводных торпед.
"У нас как у компании сейчас больше понимания потребностей, которые необходимы на Украине и для нужд других стран. И наши местные потребности не совсем ясны. Так как с воздушными дронами прогнозировалось, что они станут проблемой, не придется ждать долго, когда и морские дроны станут проблемой.", - рассуждает председатель правления NEWT21 Янис Гарисонс.
Министр Андрис Спрудс обещает, что со следующего года государство может начать приобретать эти новые системы.
"Теперь стоит вопрос, какой из этих прототипов конкурентоспособен, какой мы можем приобрести. Здесь, конечно, нужен ресурс. На следующий год, если мы снова движемся на 5%, (...) то значительная часть будет посвящена дронам. В том числе морским дронам. Морские дроны, способные заходить в море и мониторить, а также дроны, находящиеся на судах и способные преодолевать сложные морские ветры и находиться в воздухе", - рассказывает министр обороны Андрис Спрудс.
В Рижском техническом университете бывшие и действующие студенты создали подводные дроны. Направлений три - для коммерческих клиентов, чтобы обследовать, например, порты, для ученых для мониторинга качества воды и дроны для военных. Их можно было бы использовать для обследования подводных кабелей и камикадзе-атак. Цены - от 100 до 200 тысяч евро в зависимости от комплектации и используемых датчиков.
Карлис Берзиньш, сооснователь SubMerge Baltics:
"Сейчас есть интерес как со стороны стран ЕС, так и за пределами ЕС. Интерес большой. Особенно к соотношению "цена-качество". Я не скажу, какие это страны, но да. Все ждут и все хотят увидеть тесты, готовы пилотировать вместе с нами и приобрести несколько единиц на начальной стадии".
NP: Сколько тестов, проверок и совместного сотрудничества было с вооруженными силами?
К.Б.: Тестов с вооруженными силами на данный момент не было.
NP: По вашему мнению, они нужны?
К.Б.: Обязательно нужны.
Карлис Берзиньш считает, что вместе с вооруженными силами следует тренировать способности запускать такие дроны с самолетов, вертолетов и кораблей. И, с помощью искусственного интеллекта, надо создавать технологию - когда можно управлять целой армией подводных дронов.
Этот студенческий дрон в будущем можно было бы соединить с одной из надводных систем других производителей. Один из разработчиков Эрик Пуле вместе с компанией VIC TEC два года назад создал такую 10-метровую скоростную лодку.
Сейчас уже с другой командой готовят вторую улучшенную версию дрона. Он сможет нести 5-6 тонн. Системы связи позволят управлять им из любой точки мира и уничтожать цели даже на расстоянии нескольких тысяч километров. Дрон можно будет оснастить системами противовоздушной обороны, торпедами, в том числе орудиями искусственного интеллекта для распознавания кораблей, приближающихся к критической инфраструктуре.
"Дрон может быть отправлен в миссию дальнего действия и сам оператор будет находиться в другом месте в любой точке мира, потому что вся система управления происходит с использованием спутника и еще содержит некоторые виды коммуникаций, которые я публично не буду раскрывать. Таким образом, оператор полностью контролирует не только один дрон, а имеет возможность контролировать до 10 дронов одновременно с использованием различных ассистентов автоматизации. Таким образом, это может быть даже флот, управляемый одним человеком", - рассказывает член правления MN TECH Эрик Пуле.
"Есть страны-члены НАТО и есть страны-партнеры НАТО. Это я могу вам сказать. Потому что у нас подписаны протоколы о намерениях, поскольку это в процессе разработки, более детально мы сейчас не вправе раскрывать", - объясняет консультант развития Карис Брокс Путниньш.
NP: Латвия - одна из стран, которая интересуется этой технологией?
Эрик Пуле: Год назад, когда мы приступили к разработке этого первого прототипа, я отправился в Минобороны, чтобы представить и концепт, и идею, и вообще то наше видение как защитить морскую границу Латвии и как заполнить пробел этих военных кораблей. Во время презентации я не получил обратную связь. Не получил и возможных пожеланий от наших сил. Что было бы необходимым решением для защиты морских границ.
В то время как армии и погранохраны других стран уже заключили с предпринимателями договоры о готовности даже покупать целые флоты этих дронов, в Латвии есть бюрократические препятствия для тестирования дронов на оборудовании вооруженных сил.
Эрик Пуле, член правления MN TECH valdes loceklis:
"Я попросил, возможно ли использовать морскую инфраструктуру для испытаний дрона. Получил утвердительный ответ, что возможно. Но нужно написать заявление, принять участие в гранте, пройти определенную процедуру закупки и тогда возможно будет разрешить нам выплыть в море и использовать инфраструктуру, потому что там есть такая процедура. Не сказали, что это плохо или хорошо. Но по конкретному вопросу о тестах получил такой ответ", - раскрывает детали Пуле.
NP: На данный момент тесты вместе с вооруженными силами были?
Ē.P: До сих пор - нет.
Командир Военно-морских сил согласен с предпринимателями - процедуры бюрократические и тяжелые. Пример Украины показывает, что можно создать среду, где инженеры армии и предприниматели работают плечом к плечу. В Латвии этого, к сожалению, не происходит. Военно-морские силы хотят и планируют внедрить беспилотные системы в воду.
"Это вызов не только для Латвии. Мы говорили со всеми другими военно-морскими силами, что процессы закупок, которые определены для публичных закупках, должны быть пересмотрены. Именно в этом направлении, чтобы мы быстрее дошли до какого-то результата. Как бы это могло быть сделано - действительно не входит в мою компетенцию. Но есть примеры, как Голландия, где публичная закупка изменена", - рассказывает командир Военно-морских сил Марис Поленцс.
"Мы открыты, мы думаем, что здесь есть потенциал и эти шаги надо делать. Поскольку рано или поздно мы придем к конкретным проектам", - уверен Спрудс.
Несколько производителей морских дронов, к которым мы обратились, от интервью из соображений безопасности отказались. Те, кто согласился, не дали снимать производства и тоже избегают публичной критики Минобороны, так как опасаются, что это в будущем может на них отразиться. Предприниматели предупреждают, что новые стартапы могут уйти из Латвии, так как военные индустрии других стран очень активно теснятся вокруг новых изобретений. Пытаются перекупить их и перевести производства за рубеж. Если наши вооруженные силы и Министерство обороны не будут действовать активнее, эти новые решения Латвия могла бы и потерять.
Видео: сюжет Nekā personīga
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