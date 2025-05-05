Видео Производители морских дронов критикуют НВС и Минобороны

В Латвии появился водный дрон. Один такой прототип уже был в Украине. Выполнил 40 миссий. Стрелял. И через несколько недель этот тоже отправится в Украину выполнять боевые задачи. Моторы настолько тихие, что даже сидя на них, их вообще не слышно.

С такой платформой можно перевозить во внутренних водах грузы, раненых и оружие. Вторая версия - беспилотник "камикадзе", который едет со скоростью до 80 километров в час.

Янис Гарисонс упрекает, что Министерство обороны только сейчас в виде опроса стало интересоваться, какие морские и подводные дроны в Латвии производят.

Эти новые системы были бы дешевой альтернативой крупным судам, ежедневно патрулирующим Балтийское море. Морские дроны производят семь предприятий, подводные - два. Но в будущем следует наладить сотрудничество, чтобы технологии объединить. Например, с помощью воздушных дронов или подводных торпед.

"У нас как у компании сейчас больше понимания потребностей, которые необходимы на Украине и для нужд других стран. И наши местные потребности не совсем ясны. Так как с воздушными дронами прогнозировалось, что они станут проблемой, не придется ждать долго, когда и морские дроны станут проблемой.", - рассуждает председатель правления NEWT21 Янис Гарисонс.

Министр Андрис Спрудс обещает, что со следующего года государство может начать приобретать эти новые системы.