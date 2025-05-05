Первый тур выборов президента Румынии выиграл националист и поклонник Трампа Джордже Симион

Первый тур повторных выборов президента Румынии 4 мая выиграл националист и поклонник Дональда Трампа Джордже Симион, набрав 41% голосов. Симион заявил, что в случае победы может привести во власть отстраненного пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску, из-за которого были отменены предыдущие выборы.
38-летний лидер «Альянса за объединение румын» будет бороться за пост президента с 55-летним мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.
По итогам подсчета голосов со 100% избирательных участков Симион набрал 41%, Дан — 21%. Они встретятся во втором туре выборов 18 мая.
65-летний кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место.
Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов. В прошлый раз претендентов на президентский пост было 13.
Это вторая попытка страны избрать президента — в ноябре прошлого года Конституционный суд отменил результаты выборов, в которых в первом туре побеждал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.
- В Румынии снова проходят президентские выборы. Первая попытка не удалась из-за подозрений о российском вмешательстве
Власти Румынии утверждают, что располагают разведданными, подтверждающими вмешательство иностранных государств, в частности России, в ход предыдущих выборов.
Румынская разведка заявляла, что страна является объектом «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.
Джорджеску на повторные выборы допущен не был. Верховный суд страны отклонил его апелляцию.
Симион заявил, что в случае победы на выборах может привести во власть отстраненного Джорджеску.
«Существует несколько способов, с помощью которых, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может занять руководящую должность, и мы ими воспользуемся», — пообещал Симион.
Победа Симиона может изолировать Румынию, подорвать частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, где Украина борется с трехлетним российским вторжением, пишет Reuters. А когорта лидеров-евроскептиков в ЕС, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, увеличится.
Рост популярности ультраправых
Симион прокомментировал в X свой успех в первом туре: «Я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто решил проголосовать [за меня]. Это был акт мужества, доверия и солидарности. Я благодарен и заверяю их в том, что их доверие не будет предано».
Он одержал победу в 36 из 47 избирательных округов Румынии, а также получил 61% голосов диаспоры, в то время как Дану удалось набрать за пределами страны 25%.
Результат Симиона был подкреплен надежной поддержкой румын в Западной и Северной Европе, нескольких странах Ближнего Востока, а также в России, Украине и Беларуси, констатирует Reuters.
«Мы — трампистская партия, которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и сильным союзником Соединенных Штатов», — заявил он иностранным СМИ незадолго до закрытия избирательных участков.
Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы, за что официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну.
Он называет российского президента Владимира Путиным военным преступником, но при этом выступает против поставок оружия Украине, где он объявлен персоной нон грата. Симион также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.
Поддержка Украины
Результата выборов ждали в европейских столицах, Вашингтоне, Киеве и Москве.
Румыния — важный транзитный маршрут для поставок вооружения и боеприпасов в Украину. В стране расположены американские системы ПРО, а также три крупные авиабазы, с которых самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство до границы Украины и Молдовы и над Черным морем.
Украина экспортирует 70% своего зерна по черноморскому побережью, через румынские территориальные воды, в Стамбул. Румынский флот разминирует эти воды, а румынские ВВС обучают украинских пилотов летать на самолетах F-16.
«Забудьте о какой-либо помощи Украине, если президентом станет Симион, — предупреждал накануне Джордж Скутару, эксперт по безопасности из Центра новой стратегии в Бухаресте. — Как глава Совета национальной безопасности, президент может наложить вето на любое решение и оказывает сильное влияние на политику безопасности».
Одним из центральных пунктов своей кампании Симион сделал недовольство в обществе по поводу финансовой поддержки Румынией украинских беженцев. В то же время он отрицает, что настроен пророссийски.
Вторая попытка
Результаты первого тура, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда Румынии 6 декабря, за 48 часов до начала второго тура, который был запланирован на 8 декабря.
Власти страны заподозрили кандидата Кэлина Джорджеску, неожиданно показавшего наилучший результатв первом туре, в накрутке голосов в TikTok, а также в том, что за его победой может стоять Россия.
Джорджеску ранее входил в ультраправый «Альянс за объединение румын» (AUR). Он известен своей критикой в адрес ЕС и НАТО, пророссийской позицией и негативным отношением к военной помощи Украине.
Участие Джорджеску в решающей гонке не предполагалось. Фаворитом считался лидер Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку, а его основным конкурентом — лидер AUR Симион.
Примечательно, что опросы перед выборами и экзитполы предсказывали Джорджеску максимум третье место, но он набрал больше всех — почти 30%.
Политик собирался снова участвовать в выборах, несмотря на то, что назвал отмену итогов прошлогоднего тура «убийством демократии».
7 марта он подал документы для регистрации независимым кандидатом в румынский ЦИК, но уже 9 марта стало известно, что ЦИК не допустил Джорджеску к выборам.
Это решение спровоцировало беспорядки в Бухаресте — несколько тысяч его сторонников пришли к зданию ЦИК, били стекла соседних баров и переворачивали автомобили. Несколько человек были задержаны.
Алгоритмы TikTok и симпатии Путину
Второй тур был назначен на 8 декабря, но еще 27 ноября, через три дня после первого тура, стало известно, что власти Румынии поручили провести расследование того, какую роль мог сыграть TikTok в сенсационном успехе Кэлина Джорджеску, который ранее был почти неизвестен за рубежом.
Его заподозрили в манипулировании общественным мнением. 62-летний политик преимущественно вел свою предвыборную кампанию в TikTok, где обрел популярность.
Национальный аудиовизуальный совет Румынии заявил, что алгоритмы TikTok, скорее всего, помогали распространять материалы, благоприятные для этого конкретного кандидата. Также у властей возник вопрос, кто и как оплачивал эту предвыборную агитацию.
Результаты первого тура президентских выборов все же были отменены на основании подозрений о вмешательстве России.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Джорджеску действительно симпатизирует Путину. В 2018 году он назвал российского президента одним из немногих «настоящих лидеров» в мире. Позднее он неоднократно заявлял, что Бухарест должен сотрудничать с Москвой, а не бросать ей вызов.
Российские государственные СМИ, такие как «Спутник», RT и «РИА Новости», приветствовали его победу в первом туре в ноябре 2024 года.
Власти Румынии также обвиняют Джорджеску в нарушении конституционного порядка и симпатиях к фашизму. До ноябрьских выборов он называл фашистских политиков Румынии 1930-х годов мучениками и национальными героями.