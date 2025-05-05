Первый тур выборов президента Румынии выиграл националист и поклонник Трампа Джордже Симион

Симион заявил, что в случае победы на выборах может привести во власть отстраненного Джорджеску.

«Существует несколько способов, с помощью которых, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может занять руководящую должность, и мы ими воспользуемся», — пообещал Симион.

Победа Симиона может изолировать Румынию, подорвать частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, где Украина борется с трехлетним российским вторжением, пишет Reuters. А когорта лидеров-евроскептиков в ЕС, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, увеличится.

Победителя предыдущих выборов Кэлина Джорджеску (слева) в этот раз в бюллетене не было, но фаворит первого тура Джордже Симион (справа), вместе с которым Джорджеску голосовал на выборах, обещает вернуть его к власти в случае победы Фото: Getty Images

Рост популярности ультраправых

Симион прокомментировал в X свой успех в первом туре: «Я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто решил проголосовать [за меня]. Это был акт мужества, доверия и солидарности. Я благодарен и заверяю их в том, что их доверие не будет предано».

Он одержал победу в 36 из 47 избирательных округов Румынии, а также получил 61% голосов диаспоры, в то время как Дану удалось набрать за пределами страны 25%.

Результат Симиона был подкреплен надежной поддержкой румын в Западной и Северной Европе, нескольких странах Ближнего Востока, а также в России, Украине и Беларуси, констатирует Reuters.

«Мы — трампистская партия, которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и сильным союзником Соединенных Штатов», — заявил он иностранным СМИ незадолго до закрытия избирательных участков.