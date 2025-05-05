Видео Латвийцы в Ирландии отметили день восстановления независимости Латвии

Латышское общество в Ирландии ежегодно в первое воскресенье мая отмечает годовщину восстановления независимости Латвии, организуя в историческом квартале Темпл-Бар в Дублине Латвийские культурные праздники. В этом году, в честь 35-летия важного исторического события, праздники состоялись уже в 14-й раз - именно 4 мая.
Посол Латвии в Ирландии Юрис Шталмейстарс, обращаясь к участникам праздника, призвал всех почувствовать, что "мы -свои", и выразил радость по поводу возможности праздновать, гордясь своей культурой и традициями:
Посол Латвии в Ирландии Юрис Шталмейстарс:
"Я глубоко тронут, как и в последние три года, когда мы, латвийцы, можем шагать по улицам Дублина и отмечать наш язык, нашу культуру и традиции. В этом году особенно важно и то, что мы празднуем 4 мая - 35-летие восстановления нашей независимости. Чувства - это всегда гордость и радость за нас. Думаю, очень важно ощущение единства - то, что мы все свои, что можем быть вместе и поддерживать друг друга. Это и есть моя задача как посла - стремиться максимально объединять латвийцев здесь, в Ирландии, поддерживать различные мероприятия и, конечно же, праздновать вместе. Это одна из главных целей сегодняшнего дня - отпраздновать государственный праздник".
Праздник начался с яркого и красочного шествия участников по улочкам старого города. Под улыбки и приветствия туристов и жителей города на площадь двигались участники латвийских художественных коллективов Ирландии, одетые в народные костюмы - большие и маленькие певцы и танцоры, дети воскресных школ, их родители и учителя, а также гости из Латвии.
В этом году на празднике были особенно широко представлены и другие национальные общины, живущие в Ирландии - не только соседи из Эстонии и Литвы, но и африканцы, монголы, китайцы и бразильцы.
Председатель Латвийского общества в Ирландии и руководитель оргкомитета праздника Ингуна Гриетиня-Дарзиня отметила, что этот праздник - важное событие в культурной жизни общины.
Ингуна Гриетиня-Дарзиня:
"Сейчас это уже стало своеобразной точкой отсчета для всех творческих коллективов в Ирландии. Все спрашивают - когда же будут праздники, будут ли снова в старом городе, и очень-очень ждут, всегда поддерживают. Радует, что так много латвийцев вместе уже четырнадцать лет. В этом году к нам присоединились представители семи других общин, которых мы пригласили в гости, чтобы немного освежить, разбавить латышскую культуру. Организовывать праздник такого масштаба в старом городе Дублина - это, конечно, недешевое удовольствие, и временами это настоящий вызов. Но всегда есть удовлетворение, и чем больше проходит лет, тем больше осознаешь - нужно просто наслаждаться этим процессом. В этом году у нас в команде появились новые люди, и мы ощущаем, что на этот раз действительно получаем удовольствие от организации. А самое главное - если ты как организатор получаешь удовольствие от процесса, то и гости праздника чувствуют себя очень-очень хорошо и желанными".
На праздничной площади почти весь день царила радостная суета - звучали хоровые песни в исполнении взрослых и детских хоров, в танце кружились как малыши, так и взрослые танцоры. Среди зрителей были представители латвийской диаспоры, туристы и местные жители, которые с большим интересом наблюдали за происходящим.
Гостями праздника из Латвии на этот раз стал женский хор больницы им. Страдыня - Stradiņi.
Дирижер И. Калниня:
"Мы хотим нести свою культуру и помогать Ирландии ее сохранять, развивать, продолжать, быть вместе".
Автор Ингуна Миезе (И.М.):
- Какие чувства вы испытываете в праздничный день, находясь так далеко от Латвии?
Участницы хора:
- Очень приятные, воодушевляющие и объединяющие. Мы действительно чувствуем, что нас ждали, и чувствуем себя здесь по-настоящему своими. Спасибо!
Все участники концерта, и взрослые, и дети, признались, что с радостью наслаждаются атмосферой праздника и возможностью побыть вместе со своими, а также показать местным жителям латышскую культуру и традиции.
Участница Лива:
- Мне очень нравится танцевать.
И.М.:
- Именно латышские народные танцы?
Лива:
- Да, именно латышские.
И.М.:
- Как давно ты танцуешь?
Лива:
- Думаю, лет пять.
И.М.:
— В который раз ты участвуешь в этом празднике?
Лива:
- Много… может, четвертый раз.
И.М.:
- Какие у тебя ощущения?
Лива:
— Я очень рада, я просто не могу дождаться всего. Я даже не могу выразить словами. Вау!
Участница Даце:
- Мы показываем и представителям других народов, какие мы, латыши, что мы умеем, как танцуем, как выглядим. Им нравятся наши костюмы.
Участница Индра:
- Еще хочу добавить: надо сказать спасибо нашей маме, ведь она всегда пела, и не в одном, а в нескольких хорах. Ей 82 года, и она до сих пор поет. Спасибо, мамочка, за тот хороший ген пения, который ты нам дала. Живя за пределами Латвии, мы здесь тоже это показываем.
На праздничной площади были также палатки торговцев, где можно было приобрести различные латвийские угощения, сувениры, украшения и другие изделия народных умельцев.
Эвиса и Янис:
- В самом начале был огромный интерес. Все раскупили!
И.М.:
- Это ваш бизнес? Почему именно латвийские товары?
Эвиса:
- Хотелось принести латышский дух сюда, нам, живущим за границей. Чтобы ближе к сердцу.
В целом на латышском культурном празднике в Дублине царила атмосфера радости - улыбки украшали лица не только участников, но и зрителей, особенно когда их вовлекали в веселые танцы и игры.
Автор: Ингуна Миезе
Видео и монтаж: Никлав Миезис
Медийный проект финансируется Фондом поддержки СМИ из государственного бюджета Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!