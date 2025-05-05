Видео Латвийцы в Ирландии отметили день восстановления независимости Латвии

Ингуна Гриетиня-Дарзиня:

"Сейчас это уже стало своеобразной точкой отсчета для всех творческих коллективов в Ирландии. Все спрашивают - когда же будут праздники, будут ли снова в старом городе, и очень-очень ждут, всегда поддерживают. Радует, что так много латвийцев вместе уже четырнадцать лет. В этом году к нам присоединились представители семи других общин, которых мы пригласили в гости, чтобы немного освежить, разбавить латышскую культуру. Организовывать праздник такого масштаба в старом городе Дублина - это, конечно, недешевое удовольствие, и временами это настоящий вызов. Но всегда есть удовлетворение, и чем больше проходит лет, тем больше осознаешь - нужно просто наслаждаться этим процессом. В этом году у нас в команде появились новые люди, и мы ощущаем, что на этот раз действительно получаем удовольствие от организации. А самое главное - если ты как организатор получаешь удовольствие от процесса, то и гости праздника чувствуют себя очень-очень хорошо и желанными".