Владелец компании по переработке отходов устроил нелегальную свалку

По рассказам очевидцев, на утрамбованной поверхности были бумажки, пластмасса, обрезки ткани, стекло, упаковки, опасные отходы, медикаменты, шприцы.

Отмечается, что полную ответственность за обнаруженный мусор взял на себя сам Саулитис. Ему принадлежат две компании - SIA Marss и 68,75% в Ķilupe. Второй совладелец Ķilupe - самоуправление Огре. Обе фирмы обслуживают ближайшие края.

Саулитис назвал Службе незаконную свалку "землей для теплиц с небольшой примесью отходов". Однако, документов об источнике отходов не предъявил.

Служба дала Сулитису срок вывезти мусор до сентября. В мае владелец земли пояснил, что территория уже расчищена.

На прошлой неделе инспектор убедился, что прежних нарушений действительно нет. Отходы, составлявшие практически 1000 кубических метров, вывезены.

Однако, как выяснила передача, это лишь 10-я часть от констатированного изначально мусора, поэтому Служба хочет убедиться, не зарыты ли отходы, для чего проведет лабораторное обследование грунта.