Китай готов к переговорам с США, если те отменят таможенные пошлины

Китай в пятницу заявил, что оценивает предложение США о переговорах по таможенным пошлинам, но настаивает на том, что прежде чем переговоры начнутся, Вашингтон должен быть готов отменить пошлины, которые потрясли мировые рынки и цепочки поставок, сообщает AFP.
Как в пятницу сообщило Министерство торговли Китая, США обратились к Пекину, и он "в настоящее время оценивает" это предложение.
Однако министерство указало, что для любых переговоров сначала потребуются уступки со стороны США.
"Если США хотят вести переговоры, они должны продемонстрировать свою искренность, быть готовыми исправить свои неправильные действия и отменить односторонние пошлины", - заявило Министерство торговли Китая.
"В любом возможном диалоге или переговорах, если американская сторона не исправит свои ошибочные односторонние тарифные меры, это будет означать лишь то, что американская сторона настроена совершенно несерьезно и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами", - добавило оно.
"Тактика, когда говорят одно, а делают другое, или даже пытаются вымогать деньги или шантажировать под видом переговоров, не сработает", - предупредила китайская сторона.
В апреле вступили в силу пошлины США, которые достигли 145% на многие товары китайского производства, в то время как Пекин отреагировал новыми пошлинами в размере 125% на импорт из США.
Такие технологические товары как смартфоны, полупроводники и компьютеры США временно освободили от тарифов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай обращался к Вашингтону с предложением о переговорах по тарифам, и на этой неделе заявил, что, по его мнению, "есть очень хорошие шансы на то, что мы заключим сделку".
В июле завершается трехмесячный период, в течение которого Трамп предоставил десяткам стран возможность достичь соглашений с США, чтобы избежать введения высоких импортных пошлин.
Китай пообещал вести торговую войну в случае необходимости, но открыт для переговоров.
В пятницу закончилось освобождение от пошлин на импорт китайских товаров стоимостью менее 800 долларов в США.
Китай признал, что глобальные экономические колебания оказали давление на его экономику, которая долгое время зависела от экспорта, а официальные лица признали, что компании, работающие за рубежом, сталкиваются с трудностями.
Опубликованные на этой неделе данные показали, что в апреле активность на производстве снизилась, и Пекин объяснил это "драматическими изменениями" в мировой экономике.
Опубликованные в среду данные показали, что размер экономики США неожиданно сократился за первые три месяца этого года, поскольку тарифные планы Трампа привели к резкому росту импорта.
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