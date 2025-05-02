Китай готов к переговорам с США, если те отменят таможенные пошлины

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай обращался к Вашингтону с предложением о переговорах по тарифам, и на этой неделе заявил, что, по его мнению, "есть очень хорошие шансы на то, что мы заключим сделку".

В июле завершается трехмесячный период, в течение которого Трамп предоставил десяткам стран возможность достичь соглашений с США, чтобы избежать введения высоких импортных пошлин.

Китай пообещал вести торговую войну в случае необходимости, но открыт для переговоров.

В пятницу закончилось освобождение от пошлин на импорт китайских товаров стоимостью менее 800 долларов в США.

Китай признал, что глобальные экономические колебания оказали давление на его экономику, которая долгое время зависела от экспорта, а официальные лица признали, что компании, работающие за рубежом, сталкиваются с трудностями.

Опубликованные на этой неделе данные показали, что в апреле активность на производстве снизилась, и Пекин объяснил это "драматическими изменениями" в мировой экономике.

Опубликованные в среду данные показали, что размер экономики США неожиданно сократился за первые три месяца этого года, поскольку тарифные планы Трампа привели к резкому росту импорта.