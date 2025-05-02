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Фото и видео Снежный апокалипсис в Москве и Подмосковье - тысячи человек остались без электричества

Снег в Москве
Снег в Москве Фото: @MoscowTimes/"X"

1 и 2 мая на Москву и Подмосковье обрушилась сильная метель, из-за которой без электричества остались несколько тысяч жителей, пишет "Новая газета Европа".

По количеству осадков в Москве был побит 116-летний рекорд.

За 36 часов в Москве выпало 43 миллиметра осадков в виде снега - 70% от месячной нормы. В связи с этим в городе образовались сугробы - на метеостанции ВДНХ размер снежного покрова составляет семь сантиметров, в Тушино - два сантиметра, а у Московского государственного университета - десять сантиметров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за мокрого снега на проводах образовалась гололедица. Ночью также упало несколько деревьев. Всего в регионе отключено 237 линий электропередачи и 4400 трансформаторных подстанций.

Без электричества остались 26 тысяч жителей.

По прогнозам метеорологов, сугробы в Москве растают в субботу, в самых заснеженных районах Подмосковья - к понедельнику.

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