Фото и видео Снежный апокалипсис в Москве и Подмосковье - тысячи человек остались без электричества

По количеству осадков в Москве был побит 116-летний рекорд.

Blizzards blanketed Moscow in snow on Friday in a historic first for the season, toppling trees onto cars and causing power outages for tens of thousands of residents in the wider region.https://t.co/GFHIzdJ9wN pic.twitter.com/vGkKywsdgj — The Moscow Times (@MoscowTimes) May 2, 2025

За 36 часов в Москве выпало 43 миллиметра осадков в виде снега - 70% от месячной нормы. В связи с этим в городе образовались сугробы - на метеостанции ВДНХ размер снежного покрова составляет семь сантиметров, в Тушино - два сантиметра, а у Московского государственного университета - десять сантиметров.

Heavy snow causes tree to fall in Moscow and Moscow region. Widespread disaster. pic.twitter.com/Vc1PE2SahR — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) May 2, 2025

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за мокрого снега на проводах образовалась гололедица. Ночью также упало несколько деревьев. Всего в регионе отключено 237 линий электропередачи и 4400 трансформаторных подстанций.

❗️❄️🇷🇺 - Russia: Moscow and its surrounding region shattered a 116-year snowfall record on May 1–2, 2025, with 43 mm of snow falling in just 36 hours, equivalent to 70% of the monthly average.



The unprecedented spring snowstorm caused significant disruptions, leaving over… pic.twitter.com/qvlQKEfITW — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 2, 2025

Без электричества остались 26 тысяч жителей.

По прогнозам метеорологов, сугробы в Москве растают в субботу, в самых заснеженных районах Подмосковья - к понедельнику.