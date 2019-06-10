Буров: Riga.lv нужно ликвидировать

Муниципальную структуру Riga.lv нужно ликвидировать, считает вице-мэр Риги и член правления партии "Честь служить Риге" Олег Буров. Об этом он заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.
Согласно его мнению, Riga.lv скомпрометирован. Буров считает, что весь отдел общественных отношений Рижской думы нужно реформировать. Однако это не означает, добавил он, что дума перестанет информировать горожан о происходящем в столице.
Как сообщалось, ревизия госконтроля этой весной показала, что самоуправление в течение трех лет бесхозяйственно израсходовало 20 миллионов евро. Особое внимание ревизоров привлекли Рижское бюро по развитию туризма (RTAB) и Riga.lv.
После отчета о ревизии Рижская дума пообещала оценить деятельность обоих фондов.