Пн, 10.06.2019
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В Валмиермуйже вор похитил из дома ключи и угнал машину

ФОТО: Pixabay

На прошлой неделе в Валмиермуйже Буртниекского края вор со двора дома угнал автомобиль Volvo XC 40. Перед этим он проник в дом и похитил ключи от машины, сообщает агентство LETA.

Кроме того, на прошлой неделе Госполиция получила информацию, что в Берзкрогсе, волость Веселавас Приекульского края, на автодороге A2 в месте ремонта из нескольких автомобилей было похищено топливо. Всего пропало 320 литров дизельного топлива.

По обоим случаям полиция начала уголовные процессы, обстоятельства произошедшего выясняются.

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