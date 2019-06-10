В Валмиермуйже вор похитил из дома ключи и угнал машину

Кроме того, на прошлой неделе Госполиция получила информацию, что в Берзкрогсе, волость Веселавас Приекульского края, на автодороге A2 в месте ремонта из нескольких автомобилей было похищено топливо. Всего пропало 320 литров дизельного топлива.