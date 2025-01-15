Фото В Эстонии вылетел в кювет автобус с 16 школьниками

По сообщению Ляэнеского спасательного центра, информация о попавшем в ДТП школьном автобусе поступила в 7:51. Автобус съехал в кювет, покинуть салон пассажирам помешали кусты и деревья.

Спасатели прорезали отверстие в лобовом стекле, которое уже было разбито, и всем пассажирам удалось выбраться из автобуса. Никто не пострадал, а ученики находились в тепле в машинах скорой помощи до прибытия замещающего автобуса.

На Сааремаа школьный автобус вылетел в кювет. Фото: Lääne päästekeskus

Напомним, в Латвии во вторник было зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в восьми авариях пострадали девять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших - три пешехода, один велосипедист и один водитель электросамоката.

За день на дорогах было выявлено 441 административное нарушение, в том числе 140 случаев превышения скорости и один агрессивный водитель.

Пять водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, заведено одно уголовное дело.

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