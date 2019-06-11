Прежде всего отдохнуть: Вейонис поделился планами на будущее

Мировые тенденции свидетельствуют о замедлении экономического развития и роста, и в какой-то момент оно коснется также Латвии, поэтому надо работать над тем, чтобы бюджет и накопления были сбалансированы, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" президент Раймонд Вейонис.
Самым большим стоящим перед Латвией вызовом он назвал экономику.
При этом большим вызовом является также повышение уровня ответственности политиков, добавил Вейонис.
На международном уровне следует работать над тем, чтобы ЕС был единым и безопасным, считает он. При этом важно уметь с честью защищать национальные интересы в контексте многолетнего бюджета ЕС.
Комментируя работу правительства, президент отметил, что оно работоспособно, а как долго оно сможет работать, зависит от партий.
По окончании срока президентских полномочий Вейонис намерен прежде всего отдохнуть. Он рассказал, что вернется в свою квартиру в Огре.