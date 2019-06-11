Прежде всего отдохнуть: Вейонис поделился планами на будущее

Мировые тенденции свидетельствуют о замедлении экономического развития и роста, и в какой-то момент оно коснется также Латвии, поэтому надо работать над тем, чтобы бюджет и накопления были сбалансированы, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" президент Раймонд Вейонис.