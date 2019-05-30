Президент из пятиэтажки и "Сначала надо накатить". Чем нам запомнился Раймонд Вейонис

В Латвии выбрали нового президента. Полномочия Раймонда Вейониса, который руководил нашей страной на протяжении последних четырех лет, истекают в конце июля. В конце срока обычно принято подводить итоги. Серьёзные выводы о политической деятельности главы государства мы оставим экспертам, и просто расскажем, чем нам, обычным жителям страны, запомнился господин пока ещё президент.

Президентские выборы в 2015 году не были лёгкими. Главу государства выбирали в пять туров. В четвертый тур прошли два кандидата: Раймонд Вейонис и избранный президентом Латвии в 2019 году Эгилс Левитс. Все решилось в пятом туре - Вейонис был избран президентом.

"Сначала надо накатить"

Первыми словами нового президента Латвии Раймонда Вейониса, когда он узнал волнительные результаты голосования и потянулся к бутылке с водой, были: "Laikam no sākuma jāierauj!", что с латышского переводится как "Пожалуй, сначала надо выпить", "Пожалуй, сначала надо накатить" или "Наверное, сперва надо дернуть".

Потом, уже в официальной речи, будущий президент Латвии Раймонд Вейонис пообещал работать на благо Латвии и ее народа.

Видео: "Пожалуй, надо накатить"

"Президент из пятиэтажки"

Сразу после выборов стало известно, что новый президент Латвии планирует продолжать жить в своей квартире площадью 55 квадратных метров в Огре, а президентскую резиденцию в Юрмале намерен использовать для организации важных встреч. Также Раймонд Вейонис принял решение не устраивать бал в честь своей инаугурации.

А в этом году стало известно, что Президент Латвии Раймондс Вейонис по окончании срока должностных полномочий станет первым экс-президентом, которому не будет предоставлена государственная квартира.

Сразу после избрания Вейониса президентом жильцы пятиэтажного дома в Огре характеризовали главу государства как хорошего и отзывчивого соседа.

"У меня однажды кран протёк — вода течёт, ну куда я пойду? Смотрю, он во дворе у машины. Говорит, сейчас зайду всё сделаю — зашёл и сделал. Ну, очень человечный он", - так Вейониса охарактеризовала соседка Вия.

Галерея: Раймонд Вейонис стал президентом

Позитивные характеристики журналисты получили и от бывшей школьной учительницы биологии Дайле Семберге.

В юности, по словам учительницы, Вейонис хорошо маршировал, изучал, как растут совята, мог собрать и разобрать автомат Калашникова и был командиром отряда "Лотос".

До президентства Вейонис в течение многих лет занимал пост министра охраны окружающей среды, а затем был назначен министром обороны.

Галерея: Раймонд Вейонис в различных амплуа

Недуг с сердцем и "селфи-президент"

Раймондс Вейонис стал первым действующим президентом в истории Латвии, подвергшимся длительной госпитализации. Январским утром 2016 года президент был доставлен в больницу "Гайльэзерс". Врачи выявили у него септическую инфекцию.

Вейонису была сделана срочная операция на сердце, чтобы ликвидировать очаг инфекции в сердечном клапане.

Позже президент Латвии Раймонд Вейонис записал видеообращение к латвийцам, лежа в больничной койке. Он признался, что имеет врожденный порок сердца.

Тогда Русский TVNET обратился за комментарием к политологу Филиппу Раевскому, который прокомментировал:

"Вейонис активно работал с народом, ездил и участвовал в различных публичных общественных мероприятиях. Мы даже называем его "селфи-президент", потому как на мероприятиях каждый желающий может с ним сфотографироваться. Вейонис всегда был очень открытым и доступным для каждого желающего, и тем самым создал имидж, который однозначно работает в его пользу".

Новогоднее обращение вместе с супругой

На рубеже 2016 и 2017 годов президент поздравил латвийских жителей с Новым годом совместно с супругой. Раймонд и Ивета Вейонисы в обращении поделились, что в 2016 году у них родился внук. До этого президенты Латвии с экранов телевизоров поздравляли жителей Латвии в одиночку.

Кстати, Ивета - бывшая одноклассница господина президента. Она стала педагогом и работала в этой же самой школе.

"Ивету я всегда помню такой девочкой с короткими волосами. Свою симпатию он показывал, но не так, как это делают сейчас. О тех симпатиях мы мало что знали", — рассказала педагог Дайле Семберге.

Президент-фотомодель

Со свой супругой Раймонд Вейонис вошёл в историю ещё одним необычным способом. Он стал первым действующим президентом Латвии, выступившим в качестве фотомодели.

Галерея: Президент Латвии с супругой позируют для модного журнала

Осенью 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне приняли участие в фотосессии, организованной одним из старейших Домов моды Латвии Anna Osmushkina. Фотографии первой пары страны появились в итальянском журнале Collezioni Haute Couture.

После фотосессии разразился настоящий скандал!

Даже Бюро по борьбе с коррупцией организовало проверку, но не констатировало каких-либо нарушений.

Президент Латвии Раймонд Вейонис за участие в фотосессии в модном журнале не получил никакого вознаграждения. Фотосессия была сделана для личного архива, а позже дизайнер предложила использовать ее для итальянского журнала, против чего президент не возражал.

Дипломатические казусы господина Вейониса

Будучи президентом, Раймонд Вейонис не раз попадал в неловкие ситуации. Ничего смертельного и серьезного, однако повод для дискуссий язвительных комментаторов в соцсетях всё же находился.

Так, например, во время своей речи на Празднике песни он случайно оговорился и вместо Dziesmusvētki ("Праздник песни") начал говорить Ziemassvētki ("Рождество").

"Это было очень эмоционально, и, так как я чувствовал большую ответственность, меня чисто по-человечески охватило волнение", — поделился президент.

Несмотря на то, что оговорки и смущение президента кажутся по-человечески милыми, Вейонис зарекомендовал себя как не самый лучший оратор.

В апреле 2018 года он попал под шквал насмешек за выступление на конференции глав стран Балтии и президента США Дональда Трампа, судя по всему, не поняв вопросов, заданных ему на английском языке.

Дональд Трамп обратился к президенту Латвии с призывом его самому выбрать журналиста, который задаст вопрос.

"Вы можете выбрать журналиста, в идеале - репортера из Балтии. Настоящие новости. Не фейк-ньюс", — пытался шутить Трамп.

Позже сам Вейонис сказал, что прекрасно понял вопрос, но никогда не стал бы ввязываться в дискуссию о том, кто является настоящим СМИ, а кто нет.

Ещё один казус (здесь, правда, господин президент стал скорее жертвой) произошёл совсем недавно, во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Во время мероприятия проходило знакомство с иностранными гостями. Председатель парламента торжественно познакомил с президентами Эстонии и Литвы, но забыл представить президента нашей страны.

Знакомство с иностранными лидерами начинается на пятой минуте видео:

Вейонис начинал смущенно смотреть из стороны в сторону, пока председатель парламента Украины продолжал представлять других гостей, занимающих более низкие должности.

Примерно через две минуты после начала знакомства председателю что-то шепнули на ухо и указали на бумаги. Знакомство продолжалось, а примерно еще через пять минут председатель сообщил, что своим присутствием церемонию почтили все главы стран Балтии, тогда Вейонис поднялся и получил аплодисменты.

Галерея: Речь президента Раймонда Вейониса на 18 ноября