Вт, 11.06.2019
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Правительство выдвинуло Домбровскиса на пост еврокомиссара

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Валдис Домбровскис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Кабинет министров во вторник решил выдвинуть вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство") на должность еврокомиссара.

Вчера о выдвижении Домбровскиса на пост еврокомиссара договорились партии правящей коалиции.

Правительство поручило МИДу известить генерального секретаря Евросовета о выдвижении Домбровскиса на должность еврокомиссара от Латвии.

Домбровскис сказал журналистам, что хотел бы и дальше заниматься в Еврокомиссии финансовыми и экономическими вопросами.

Срок полномочий действующих членов Еврокомиссии истекает 31 октября 2019 года.

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