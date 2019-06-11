Правительство выдвинуло Домбровскиса на пост еврокомиссара

Кабинет министров во вторник решил выдвинуть вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство") на должность еврокомиссара.
Вчера о выдвижении Домбровскиса на пост еврокомиссара договорились партии правящей коалиции.
Правительство поручило МИДу известить генерального секретаря Евросовета о выдвижении Домбровскиса на должность еврокомиссара от Латвии.
Домбровскис сказал журналистам, что хотел бы и дальше заниматься в Еврокомиссии финансовыми и экономическими вопросами.
Срок полномочий действующих членов Еврокомиссии истекает 31 октября 2019 года.