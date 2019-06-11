Суд отклонил и второй запрос об отмене результатов выборов в Европарламент

Административный окружной суд сегодня отклонил запрос партии "Новое согласие" об отмене решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердить результаты выборов в Европарламент (ЕП), рассказали агентству LETA в суде.
Административный окружной суд пришел к выводу, что после констатации того, что некоторые письма с приглашением на выборы не были доставлены, со стороны учреждений последовали активные действия по устранению последствий этой проблемы.
Таким образом, приняв, что избиратели отнеслись к своим правам и обязанностям ответственно и следили за информацией о выборах в ЕП, им была обеспечена возможность узнать номер своего избирательного участка, заключил суд.
Как сообщалось ранее, в начале июня суд отклонил идентичный запрос, поданный объединением партий "Латышские националисты".
ЦИК утвердила окончательные результаты выборов в ЕП 31 мая.
Согласно утвержденным результатам, в Европарламент были избраны Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Честь служить Риге/"Согласие"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).
Наибольшую поддержку на выборах получила партия "Новое единство", за которую проголосовали 26,2% избирателей. За "Согласие" проголосовали около 17,5%, а за национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 16,4% избирателей. Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%. Остальные партии набрали меньшее количество голосов.