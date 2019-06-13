Нет, в европейской стране 21 века подобного произойти не могло. Такое часто можно услышать в администрации юридической помощи – учреждении, предоставляющем оплаченную государством юридическую поддержку. Каждый год такую помощь получают более 2000 человек. Среди них есть пожилые люди, которых пытаются выгнать из дома собственные внуки; пенсионеры, "которых не существует" - без паспорта и документов; старики, живущие в бедноте, которые не могут позволить себе даже лекарства, в то время как их дети зарабатывают тысячи и не интересуются жизнью родителей.

Недавно два человека, на основании особой ситуации, были обеспечены государственной юридической помощью. Они десятилетиями жили в Латвии без документов, удостоверяющих личность - не ходили к врачу, не посещали государственных учреждений, нигде не регистрировались.

С паспортом несуществующей страны в кармане

В одной ситуации юридическая помощь потребовалась мужчине в годах, который одиноко жил в лесу у границы Латвии. О таких формальностях как паспорт и персональный код он никогда и не задумывался. Во втором случае женщина могла предоставить лишь паспорт ЛССР.

Дело в том, что когда Латвия обрела независимость, она решила никуда не ходить, опасаясь смены власти. Когда супруг умер, а одинокой женщине потребовалась медицинская помощь, оказалось, что ее "не существует".

В обоих случаях ситуация была успешно разрешена - личность и принадлежность к латвийскому государству были доказаны, в результате чего, физические лица получили документы, удостоверяющие личность.

Если дарящий передумал...

Каждый год юридическая помощь предоставляется в случаях, когда, например, внуки не уважительно относятся к своим бабушкам и дедушкам, которые передали им свою собственность по контракту на дарение. Благонамеренный подарок в человеческих отношениях может стать камнем преткновения. "Не могу сказать, что это тенденция, но такие случаи можно встретить каждый год", говорит юридический консультант Илона Берзкалне. "Они тяжелые - не только юридически, но и эмоционально, потому что униженному человеку не легко собраться и попросить помощи, о защите от близкого человека - иногда самого родного человека. Многие истории начинаются так: "Он был замечательным сыном/внуком, пока я не передал ему свою собственность".

Запугивание, насмешки, унижение, физическое насилие - вот лишь некоторые из способов, которыми "новый владелец" пытается избавиться от человека, который стар, беспомощен, устал и сделал ему подарок.

Многие пенсионеры годами терпят такое унижение, даже не подозревая, что процесс дарения можно отменить. Более того, бесплатно, без отчаянного блуждания по коридорам здания суда и поиску адвоката. Если лицо отвечает критериям получения гарантированной государством юридической помощи, то юридическая помощь полностью предоставляется государством. Однако статус жертвы еще нужно доказать. Иногда случается так, что дарящему "просто кажется, что одаренному нужно делать то и то", а на самом деле причин для отмены подарка нет. Есть случаи, когда суд не находит доказательств неуважительных действий.

"Часто люди не до конца осознают последствия сделки - они хотят вернуть все как было, но это не всегда возможно. При заключении любой сделки, включая соглашение на подарок, всем следует проконсультироваться с присяжным нотариусом, который объяснит последствия заключаемого договора", - говорит Илона Берзкалне.

ФОТО: AFP / Scanpix / STEPHANE DE SAKUTIN

Пожилые судятся с детьми

В администрацию юридической помощи часто обращаются пожилые люди с просьбой помочь заполучить средства от взрослых детей. Не имея возможности содержать себя, в старости человек стучится в государственную дверь в поисках юридической помощи.

"Нужно учитывать, что получить финансовую помощь от детей через суд можно только в том случае, если имеется возможность доказать, что в свое время люди, как родители, выполняли все обязанности в отношении своих детей", говорит Берзкалне.

Однажды пожилой мужчина, который жил в доме престарелых, обратился в суд с просьбой получить деньги на обеспечение от своих детей. После выяснилось, что в свое время он никогда не платил алименты, и поэтому иск был отклонен.

"Суд оценивает доход и потребности родителя, а также имущество ребенка и его способность содержать родителя. Прожиточный минимум для несовершеннолетних в настоящее время установлен в размере (107,50 евро до 7 лет; 129 евро от 7 до 18 лет), но сумма для содержания взрослых определяется судом. Суд оценивает состояние здоровья заявителя на содержание, размер пенсии".

Учитывая, что JPA сотрудничает с муниципальными социальными службами и сиротскими судами, организует информационные семинары, публикует информацию в местных газетах, люди становятся юридически осведомленными и больше пользуются своими правами. Берзкалне рассказывает, что этим людям часто трудно высказаться, они не могут сформулировать свою собственную проблему, но самое главное, что, оказавшись в сложной ситуации, они понимают, что они не одни - государство юридически поддержит их. Многие люди пользуются возможностью позвонить по бесплатному номеру телефона Администрации юридической помощи 80001801, чтобы узнать, могут ли они получить юридическую помощь.

Следует отметить, что муниципальные социальные службы обязаны разъяснять гражданам возможность получения гарантированной государством юридической помощи в случае возникновения споров, а также оказывать помощь в заполнении и отправке форм.

ФОТО: Sintija Zandersone / LETA

Если вам нужна защита от преступника, вам помогут юристы!

Если человек страдает от насилия - физического, сексуального, психологического или экономического - JPA не оценивает доход и финансовое положение жертвы. Представительница JPA говорит, что чаще обращаются люди, пострадавшие от экономического или психологического насилия. В этих случаях доказательства не требуются, так как обычно их нет - человек должен заполнить заявление на гарантированную государством юридическую помощь, и дело начинает двигаться.

"В близких отношениях жертве сложно понять, было ли совершено по отношению к нему насилие. Именно поэтому специалисты побуждают людей делать первый шаг. Жертва имеет тенденцию быть настолько зависимой от обидчика, что не верит в свои силы и способность обеспечить себя нормальными условиями жизни. В регионах Латвии есть кризисные центры, где работают социальные работники и юристы".

Никто из пострадавших от насилия в семье не должен остаться на улице.

Как пожилая женщина в инвалидном кресле за два дня оставила сына без дома

Иногда юридическая помощь предоставляется человеку по месту жительства, например, лицам с ограниченными возможностями, такими как инвалидность.

"Некая женщина с инвалидностью, передвигающаяся в инвалидной коляске, уже несколько раз обращалась в полицию - на нее нападал сын, у которого были проблемы с наркотиками. Мы действовали оперативно - по телефону диктовали, что нужно писать. Сразу после этого соседи доставили нам заявление. Решение о предоставлении юридической помощи было принято на следующий день", вспоминает Берзкалне.

Адвокат пошел к ней домой, составил процессуальные документы, и суд запретил сыну приближаться к матери.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

То, о чем не говорят. Когда мужчина терпит насилие от женщины

Когда речь идет о домашнем насилии, редко затрагивается тема насилия со стороны женщины и по отношению к мужчине - насилие эмоциональное, экономическое, иногда даже физическое. Илона Берзкалне говорит, что среди ее клиентов есть несколько мужчин, которые обратились за защитой от жен. Супруги решили развестись после многих лет брака. У обоих было совместное хозяйство, зарегистрированное на имя жены.

"Женщина решила, что мужу ничего не полагается, хотя имущество было приобретено во время брака. Она пыталась "выжить" бывшего мужчину репрессивными методами. Однако этот человек смог доказать, что в отношении него применялось насилие".

Однако в случаях, когда нет совместного имущества, существуют правовые варианты. Владельцы могут обращаться в суд - если дом большой, суд определяет порядок использования помещений. Если конфликт слишком глубокий, остается окончательный вариант - суд может принять решение о прекращении совместной собственности путем обеспечения взаиморасчетов и распределения собственности.

Государственная компенсация за умышленное преступление

JPA предоставляет государственную компенсацию жертвам преступлений. "Если персона была признана жертвой уголовного преступления и тяжело пострадавшей в результате преступных действий или подверглась сексуальному насилию, она (персона) имеет право на государственную компенсацию от нашего учреждения. Денежная компенсация поступает жертве, независимо от того, была ли установлена личность преступника или нет", говорит Берзкалне.

Сумма, которую государство компенсирует, начинается от 1075 евро до 2150 евро, если жертва получила телесные повреждения средней или тяжелой степени, а также в случае смерти.