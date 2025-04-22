PVD поручила дистрибьютору бренда Kok отозвать из торговли "Холодный суп на лето"

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) поручила дистрибьютору бренда Kok отозвать из торговли продукт литовского происхождения "Kok холодный суп на лето", так как в продукте обнаружен кусок стекла, свидетельствует обнародованная службой информация.
Служба поручила отозвать продукт из распространения из-за жалобы потребителя.
Из распространения в рознице отозван продукт литовского происхождения "Кок холодный суп на лето" в 500-граммовой банке из расфасованного стекла с партийным номером "12.03.2028. В2". Продукт рекомендуется использовать до 12 марта 2028 года.
PVD является находящимся под надзором Министерства земледелия учреждением государственного управления, осуществляющим государственный надзор и контроль за оборотом продовольствия и отраслью ветеринарной медицины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!