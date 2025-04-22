"Украина предложила продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остается в силе", - сказал президент на платформе Telegram.

"Нужна серьезная готовность России об этом говорить. С украинской стороны нет и не будет никаких препятствий", - добавил он.

После удара российских дронов в Харькове продолжаются спасательные работы, отметил Зеленский, напомнив также об ударах России по Запорожью, Одессе, Сумской, Харьковской, Донецкой и южным областям.

"Все это абсолютно осознанный российский террор, который можно остановить одним приказом, но приказом в России и российской армии. Пасха доказала это, когда в Украине не было воздушной тревоги", - резюмировал Зеленский.

Ранее в субботу сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил пасхальное перемирие, пообещав приостановить все боевые действия с 18:00 в субботу до полуночи на понедельник. Украина заявила, что будет соблюдать перемирие, но предупредила, что будет действовать симметрично, если перемирие не будет соблюдаться Россией. Киев также призвал продлить перемирие на 30 дней.