Фото В RAKUS за 4 млн евро расширили и оснастили новым оборудованием центр радиологии

Центр находится в стационаре "Гайльэзерс". Первая очередь его расширения реализована на средства Европейского фонда регионального развития в размере 1,45 млн евро, а финансирование из госбюджета составило 256 505 евро.

Новый зал для комплексных манипуляций с помощью компьютерной томографии предназначен для высокоспециализированного обследования онкологических пациентов. Оборудование обеспечивает высокоточные и минимально инвазивные манипуляции с точностью до миллиметра, что снижает потребность в открытых операциях, а также позволяет уменьшить дозу излучения во время обследований и манипуляций в четыре раза, рассказали представители больницы.

Программное обеспечение оборудования также уникально для стран Балтии и предназначено для разрушения опухолевых тканей. Теперь специалисты радиологического центра первыми в Латвии смогут проводить операции по криоабляции и микроволновой абляции в процессе лечения пациентов с опухолями почек и печени.