При взрыве пострадал 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России, расположенный недалеко от города Киржач во Владимирской области, к востоку от Москвы, сообщает Коваленко.

По словам Коваленко, там хранится около 105 000 тонн оружия. Там находятся существенные запасы артиллерийских снарядов, различного вида ракет, в том числе "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", "Панцирь-С1", С-300, С-400, "Град", "Смерч" и "Ураган".

В Киржачском районе объявлено чрезвычайное положение, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

В двух населенных пунктах - Барсов и Мирный - эвакуируют жителей. Близкий к российским силам безопасности Telegram-канал Baza сообщает, что эвакуация проводится в семи населенных пунктах.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в Киржачском районе произошел взрыв. Никакой другой информации он не предоставил.

Местное "Зебра ТВ" со ссылкой на жителей сообщает, что они слышали взрывы и видели большой дым вблизи поселка Барсово, возле которого находится военная часть и ракетный арсенал.

51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России - один из крупнейших в стране.