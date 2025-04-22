Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева, одна из любимых телеведущих российского диктатора Владимира Путина, кроме гражданства России и Черногории, владеет паспортом Гондураса, а ее дочь Наталья Андреева проживает в Юрмале, сообщает Фонд борьбы с коррупцией.

Выявлена возможная причина, по которой 10% жителей деревни Моншавен во Французских Альпах страдают от редкого и смертельно опасного заболевания - бокового амиотрофического склероза. Это неизлечимая, прогрессирующая и смертельная неврологическая болезнь. Считается, что причина, медленно убивающая деревню, найдена: это местный деликатес, который встречается и в Латвии.

Представители Украины, Великобритании, Франции и США встретятся в среду в Лондоне для переговоров с целью попытаться достичь безоговорочного прекращения огня, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Украинская правда".

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Мартовский скандал из-за чата в мессенджере Signal получил продолжение. Газета New York Times и телекомпания CNN утверждают, ссылаясь на анонимных собеседников, что министр обороны Пит Хегсет делился планами ударов по хуситам еще в одном чате в Signal, в который были включены его жена, брат и адвокат.

Во вторник Ватикан опубликовал посмертные фотографии покойного папы римского Франциска, на которых глава Римско-католической церкви запечатлен в открытом гробу.

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