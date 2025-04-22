Главное за 22 апреля Надвигаются дожди, жители Латвии меньше поддерживают Украину и грядущие переговоры о прекращении огня

Синоптики объявили желтое предупреждение о сильном дожде, дочка ведущей Первого канала Екатерины Андреевой живет в Юрмале, а представители Украины, Великобритании, Франции и США в среду будут обсуждать возможное прекращение огня. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильном дожде.
В течение последнего года на нужды Украины или украинских беженцев жертвовали 34% жителей Латвии, что меньше, чем в предыдущие годы, а доля тех, кто никак не поддерживал Украину, за последний год увеличилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования рынка и общественного мнения SKDS по заказу информационного агентства LETA.
В Валмиере женщина на улице ножом ранила подростка, сообщила агентству LETA Государственная полиция.
Депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте", LPV) в прошлом году за работу в Сейме получил 76 351 евро, его накопления составили примерно 0,26 миллиона евро, а еще около 92 500 евро он выдал в виде займов, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за прошлый год.
В этом году сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею по семейным обстоятельствам и из-за состояния здоровья не сможет помочь вратарь Элвис Мерзликин, подтвердил в понедельник генеральный менеджер сборной Рудольф Калвитис.
За рубежом:
Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева, одна из любимых телеведущих российского диктатора Владимира Путина, кроме гражданства России и Черногории, владеет паспортом Гондураса, а ее дочь Наталья Андреева проживает в Юрмале, сообщает Фонд борьбы с коррупцией.
Выявлена возможная причина, по которой 10% жителей деревни Моншавен во Французских Альпах страдают от редкого и смертельно опасного заболевания - бокового амиотрофического склероза. Это неизлечимая, прогрессирующая и смертельная неврологическая болезнь. Считается, что причина, медленно убивающая деревню, найдена: это местный деликатес, который встречается и в Латвии.
Представители Украины, Великобритании, Франции и США встретятся в среду в Лондоне для переговоров с целью попытаться достичь безоговорочного прекращения огня, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Украинская правда".
Мартовский скандал из-за чата в мессенджере Signal получил продолжение. Газета New York Times и телекомпания CNN утверждают, ссылаясь на анонимных собеседников, что министр обороны Пит Хегсет делился планами ударов по хуситам еще в одном чате в Signal, в который были включены его жена, брат и адвокат.
Во вторник Ватикан опубликовал посмертные фотографии покойного папы римского Франциска, на которых глава Римско-католической церкви запечатлен в открытом гробу.
Интересное чтиво:
По-прежнему не найден без вести пропавший 5 апреля 45-летний Владимир Михальченко, к которому полиция из соображений безопасности просит не приближаться, а, увидев его, сразу же сообщить стражам порядка. Мужчина вышел из дома, сказав родителям, что идет в больницу, где оставил свои вещи, и пропал. У него с собой не было телефона. За последние несколько лет он уже пропадал как минимум дважды, подтвердили в полиции. Почему и ранее Госполиция призывала жителей не приближаться к этому человеку?
В Еврокомиссии пока не знают, что предложить украинским беженцам вместо временной защиты. Правозащитники призывают не медлить, потому что украинцы в ЕС в скором времени могут оказаться в затруднительном положении.
Прошло почти 100 дней после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а российские ракеты продолжают литься дождем на мирных жителей Украины. Трамп обещал завершить эту войну "в первый день" у власти, но перспектив наступления мира пока не видно. Когда же администрация признает, что у нее ничего не получается?
Беспокойство пожилой женщины, которая проживает в Таллинне, по поводу использования ее банковской карты привело к обвинениям с ее стороны в адрес социальных работников и кризису доверия. Хотя обитательнице социального жилья нужна дополнительная поддержка, она не подпускает к себе соцработников, сообщает Rus.Postimees.
Отец Яниса Тиммы Райтис рассказал в социальных сетях о ходе расследования, которое его адвокаты ведут в связи со смертью баскетболиста.
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