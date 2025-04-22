Оценят, есть ли основания уволить генпрокурора Юриса Стуканса

Председатель Верховного суда пришел к выводу, что в обоих случаях изложенные обстоятельства подтвердились, что является достаточным основанием для начала проверки.

Согласно закону о прокуратуре Сейм может освободить генерального прокурора от должности, если в результате проверки, проведенной судьей Верховного суда, специально уполномоченным председателем Верховного суда, было установлено одно из оснований для увольнения, указанных в законе, и пленум Верховного суда дал соответствующее заключение.

Проверка может быть инициирована председателем Верховного суда по собственной инициативе, по требованию одной трети депутатов Сейма или по требованию Совета юстиции.

Срок полномочий Стуканса на посту генерального прокурора истекает 11 июля.

В программе "Что происходит в Латвии?" недавно сообщалось, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса в так называемом деле о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс. На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или не следует предъявлять обвинения по этому делу, включая бывшего премьер-министра, руководителя его бюро и директора Государственной канцелярии.

В конце февраля действия Стуканса на этих совещаниях стали предметом заявления информатора о возможном злоупотреблении генпрокурором своими полномочиями.

5 марта Стуканс подтвердил СМИ, что прокуратура решила передать KNAB уголовный процесс о предполагаемой растрате средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кариньша.