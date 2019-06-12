Вырванные со всеми корнями деревья, разбитые машины, затопленные улицы и сорванные с домов крыши - таков баланс прошедшей ночи в Латвии. Один из краев, пострадавших больше всего, является Тукумский край. Как рассказали порталу TVNET местные жители, такой сильной бури они в своей жизни не помнят.

Дорога из Риги в Тукумс солнечная и спокойная, мало что свидетельствует о том, что накануне здесь прошли грозовые тучи. С приближением к Тукумсу сгустился туман, а после въезда в город погода стала совсем неприятной - холодно, дует небольшой ветер, иногда падают капли дождя.

Местами в Тукумсе по-прежнему не восстановлено энергоснабжение, поэтому на некоторых перекрестках не работают светофоры, как водителям, так и пешеходам приходится делить дорогу "своими мозгами". Осталось без электричества и Шлокенбергское поместье.

Местные с удовольствием делятся впечатлениями о пережитом накануне. "У нас у дома несколько деревьев, давно просили их спилить, говорили, что придет буря и будет плохо", - говорит одна из дворников усадьбы. Деревья не спилили, вчера ночью два из них сломались во время бури. "Слава Богу, не попали по дому, но сколько тут оставалось!" - говорит сотрудница.

Меньше повезло жителям улицы Межа - там одним из деревьев выбило несколько окон как на третьем, так и на четвертом этаже.

"Взрыв был основательным, сами перепугались", - рассказал порталу TVNET житель третьего этажа, добавив, что сами люди не пострадали, отделались испугом. Буря также сломала большое дерево у 2-й Тукумской средней школы.

Галерея: Пострадавшая от бури Шлокенбергская усадьба

"Центр Тукумса во время сильных бурь регулярно затапливает, но сейчас - особенно сильно", - говорит одна из дворников усадьбы. Большую часть воды уже отсосали, осталась только вода, смешанная с песком, образовавшая грязевую массу. "Хоть картошку сажай!" - воспринимают произошедшее с юмором местные.

Почти 70-летний Алдис, проживающий под Смарде, в Тукумсе работает садовником и порталу TVNET признает - он ничего такого в своей жизни не видел. "Такой огромный град падал с неба - испугался, что возьмет и выбьет окна!".

Град основательно стучал по подоконникам, шум был очень сильным. Буря не пожалела обустроенный Алдисом сад: новая груша, которая всего пару лет назад начала плодоносить, сломана, вишня вырвана с корнями. "Ну ничего, нужно жить дальше", - прощается с улыбкой Алдис.

Буря нанесла разрушения и на находящейся в Тукумсе улице Дзелзцеля, на одной стороне которой до вчерашнего дня росли красивые деревья. Теперь же многие их них основательно потрепаны, с почерневшими стволами, а ветки валяются по округе.

Однако все это кажется ерундой, стоит увидеть разрушения в парке Дурбского замка. Прекрасный парк основательно разрушил ветер, сломанные деревья, упав, заблокировали парковый мост. Соскальзывая, карабкаемся вниз по канаве, чтобы снова подняться наверх и попасть на другую сторону парка.

В Тукумском крае переполнены и несколько рек, воды которых, смешиваясь с нанесенным ветром песком, приобретают грязно-коричневый цвет. Упавшие через речушки деревья создают небезопасные мосты, а поток воды лениво несет сломанные ветви.