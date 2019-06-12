Полиция изъяла наркотики на 11,3 млн евро: они предназначались для доставки в Россию

Госполиция обнаружила в Латгале и Риге предназначенные для доставки в Россию наркотики стоимостью 11,3 млн евро, сообщил в среду, 12 июня, журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.
В Гребнево на латвийско-российской границе 19 мая Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с Управлением налогово-таможенной полиции и Таможенным управлением задержало гражданку России, в автомашине которой в специально оборудованном тайнике в топливном баке было обнаружено 33,680 кг гашиша.
Позднее были задержаны две соучастницы, жительницы Латвии.
Следствие установило, что в Риге в одном арендованном гараже находился оборудованный этой группой склад наркотиков. Хозяин гаража, сдавший его в аренду, ничего об этом не знал.
Во время обыска полиция изъяла 316 кг гашиша, 125 кг мефедрона и 20 кг таблеток MDMA, являющихся составной частью наркотика ecstasy.
Полиция считает, что наркотики предназначались не для латвийского рынка, а для доставки в Россию. В Латвию они ввозились из Западной Европы в тайниках в легковых автомобилях. Объема изъятых наркотиков хватило бы примерно на 1 409 000 доз. В розничной торговле их стоимость составляет примерно 11 390 000 евро.
Как сообщил на пресс-конференции начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш, гашиш среди наркоманов в Латвии не очень популярен, как и мефедрон, а MDMA популярен во всей Европе.