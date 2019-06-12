Полиция изъяла наркотики на 11,3 млн евро: они предназначались для доставки в Россию

В Гребнево на латвийско-российской границе 19 мая Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с Управлением налогово-таможенной полиции и Таможенным управлением задержало гражданку России, в автомашине которой в специально оборудованном тайнике в топливном баке было обнаружено 33,680 кг гашиша.

Следствие установило, что в Риге в одном арендованном гараже находился оборудованный этой группой склад наркотиков. Хозяин гаража, сдавший его в аренду, ничего об этом не знал.

Полиция считает, что наркотики предназначались не для латвийского рынка, а для доставки в Россию. В Латвию они ввозились из Западной Европы в тайниках в легковых автомобилях. Объема изъятых наркотиков хватило бы примерно на 1 409 000 доз. В розничной торговле их стоимость составляет примерно 11 390 000 евро.