"Согласие" поддержит выплату компенсаций еврейской общине

Как сообщил агентству LETA член правления партии "Согласие", заместитель председателя ее парламентской фракции Валерий Агешин, партия поддерживает этот законопроект, так как признает, что на территории Латвии во врем Второй мировой войны осуществлялся холокост.

При этом в целом у "Согласия" есть сомнения в том, что выбран лучший способ компенсировать этот ущерб. Однако его оценку "Согласие" оставляет в ведении и компетенции правящей коалиции.

Как сообщалось ранее, "Для развития/За!" предлагает выплатить Латвийской еврейской общине компенсацию в размере 40 млн евро в виде возмещения за незаконно отчужденную во время холокоста и тоталитарного коммунистического режима недвижимость.

Предлагается выплатить эту сумму по частям в течение 10 лет - с 2021 по 2030 гг.

"Для развития/За!" предлагает выплатить компенсацию фонду реституции Латвийской еврейской общины. Выплаченные средства фонд сможет использовать для финансирования только таких мероприятий и проектов, которые связаны с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, восстановлением и сохранением культурно-исторического наследия латвийских евреев, интеграцией латвийского общества, содействием развитию гражданского общества, управлением собственностью фонда и еврейской общины, оказанием социальной и материальной помощи пострадавшим от холокоста на территории Латвии евреям, живущим сейчас за ее пределами.

Планируется также законом установить, что это возмещение является окончательным, его размер - неизменным, и тем самым любые другие права требования на отчужденную у Латвийской еврейской общины недвижимость прекращаются.

В подготовленном законопроекте указано, что в целом ущерб, возникший в результате незаконного отчуждения недвижимости у еврейской общины, составляет примерно 47,8 млн евро. Он подсчитан на основе указанной в приложении к законопроекту кадастровой стоимости недвижимости на 31 декабря 2018 года. С учетом возможностей госбюджета и по рекомендации Латвийского совета еврейских общин предлагается сумма возмещения в размере 40 млн евро.

В 2016 году Сейм принял законы, по которым Латвийскому совету еврейских общин безвозмездно передана недвижимость на ул. Абренс, 2, ул. Бирзниека-Упиша, 12, ул. Лудзас, 25 в Риге, на ул. Кляву, 13 в Юрмале и на ул. Лиелая, 31 в Кандаве.