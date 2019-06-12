Еврейская община: выделенная компенсация в 40 млн будет храниться Госказне

В фонде реституции Латвийской еврейской общины есть две управляющие структуры - правление и совет. Вопрос о выплатах из фонда решает совет, состоящий из 11 представителей с правом голоса, пояснил он.

Выплаченные фонду средства он сможет использовать для финансирования только таких мероприятий и проектов, которые связаны с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, восстановлением и сохранением культурно-исторического наследия латвийских евреев, интеграцией латвийского общества, содействием развитию гражданского общества, управлением собственностью фонда и еврейской общины, оказанием социальной и материальной помощи пострадавшим от холокоста на территории Латвии евреям, живущим сейчас за ее пределами.

Последних осталось немного, и с каждым годом становится все меньше, отметил Крупников.

Как сообщалось ранее, "Для развития/За!" предлагает выплатить Латвийской еврейской общине компенсацию в размере 40 млн евро в виде возмещения за незаконно отчужденную во время холокоста и тоталитарного коммунистического режима недвижимость.

Предлагается выплатить эту сумму по частям в течение 10 лет - с 2021 по 2030 гг.

Планируется также законом установить, что это возмещение является окончательным, его размер - неизменным, и тем самым любые другие права требования на отчужденную у Латвийской еврейской общины недвижимость прекращаются.

В подготовленном законопроекте указано, что в целом ущерб, возникший в результате незаконного отчуждения недвижимости у еврейской общины, составляет примерно 47,8 млн евро. Он подсчитан на основе указанной в приложении к законопроекту кадастровой стоимости недвижимости на 31 декабря 2018 года. С учетом возможностей госбюджета и по рекомендации Латвийского совета еврейских общин предлагается сумма возмещения в размере 40 млн евро.

Сегодня "Для развития/За!" подало этот законопроект в Сейм.

В 2016 году Сейм принял законы, по которым Латвийскому совету еврейских общин безвозмездно передана недвижимость на ул. Абренс, 2, ул. Бирзниека-Упиша, 12, ул. Лудзас, 25 в Риге, на ул. Кляву, 13 в Юрмале и на ул. Лиелая, 31 в Кандаве.